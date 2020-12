Share Pin 33 Condivisioni

Ieri alcuni residenti si sono armati di buona volontà per ripulire la frazione della città balneare

Si sono armati di pale, rastrelli, sacchi del pattume, decespugliatori e chi più ne ha più ne metta. Obiettivo: ripulire il quartiere dove vivono: l’Olmetto.

Ladispoli, l’associazione quartiere Olmetto ripulisce la frazione

E così in una simpatica sfida tra quote rosa e quote azzurre la domenica è trascorsa all’insegna della pulizia.

Partenza: ingresso sud di via dell’Olmo, alla fine del km 36 della via Aurelia.

“Auspichiamo di ripetere l’iniziativa cercando di coinvolgere altre persone per ripulire anche l’altro ingresso, quello nord, in via dei Ciliegi”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato – spiegano dall’associazione quartiere Olmetto – soprattutto con lo spirito con cui abbiamo intrapreso l’iniziativa che ha costituito altresì un’occasione per conoscerci di persona”.

