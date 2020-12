Share Pin 11 Condivisioni

Obiettivo: far conoscere gli aspetti della gestione del parco. Il corso sarà online e gratuito

Torre Flavia, arriva il corso per diventare volontario operativo

Un corso per diventare volontario operativo a Torre Flavia.

E’ la novità del 2021 annunciata sul gruppo Amici di Torre Flavia.

Dal 2021 dunque sarà importante per i volontari che si rimboccano le maniche per contribuire al mantenimento della Palude di Torre Flavia, seguire questo corso per conoscere gli aspetti della gestione del parco e avere consapevolezza sul proprio ruolo.

Il corso durerà 10 ore e sarà suddiviso in lezioni di circa 30/40 minuti.

Non ci saranno orari o giorni prestabiliti ma ognuno potrà seguirlo in autonomia quando gli sarà più comodo.

I video, infatti, saranno regolarmente inviati via email.

A marzo/aprile saranno inoltre consegnati gli attestati dopo una verifica dei concetti acquisiti.

Per poter prendere parte al corso si può inviare una mail a [email protected]

