Fiumicino: convocato il consiglio comunale

Appuntamento con la massima assise cittadina oggi, domani e il 30 dicembre

E’ convocato, in via ordinaria, il Consiglio Comunale per i giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020.

Nei giorni 28 e 29 il consiglio si terrà sulla piattaforma LifeSize.

Il giorno 30 si terrà in presenza, ma senza la partecipazione del pubblico, visto il decreto con il quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale fino al 31.01.2021.

La pubblicità di tutte le sedute resta comunque garantita dalla diretta streaming sul canale YouTube del Comune.

Ordine del giorno della seduta del 28 dicembre (prima convocazione alle 7.00, seconda convocazione alle 9.00)

Proposte di deliberazione:- Approvazione modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno;

Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU)

Approvazione tariffa tassa rifiuti (TARI)- Modifiche al regolamento della tassa rifiuti (TARI)

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs 19.08.2016 n.175 come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n.100

Validazione del piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (ed assimilati per l’anno 2020 e relativi allegati, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo mtr.

Ordine del giorno della seduta del 29 dicembre (prima convocazione ore 7.30, seconda convocazione ore 9.30)

Proposte di deliberazione:- riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 del d.lgs. n.267/2000

ratifica dgc n.73 del 30.07.2020 “lavori di sostituzione di infissi esterni di edifici scolastici finalizzati all’incremento dell’efficientamento energetico”

approvazione progetto definitivo variazione di bilancio e piano delle opere pubbliche 2020/2022;

variazione di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 a seguito di approvazione progetto europeo life 19 env/it/00358-life biorepemMozioni

Sportello a sostegno degli anziani (FDI)

Addizionale IRPEF Comunale (FDI)

Diritti animali (FDI)

Alberi di Pino (FDI

Mense scuole (FDI)

Adeguamento alla Legge 10/2013: “Un albero per ogni Nato, Catasto degli Alberi e Bilanciodel Verde” (M5S)

Messa in sicurezza degli argini del fiume Arrone in località Maccarese (CommissioneAmbiente);

Messa in sicurezza e valorizzazione aree gioco parco pubblico Passoscuro (LeU e PD)

Accensione impianto illuminazione parcheggio pubblico Via s. Carlo a Palidoro – Passoscuro (Crescere Insieme);

Illuminazione aree verdi Via Cuglieri (Crescere insieme).Ordini del giorno- Bracconaggio zona foce Tevere (M5S)

Ordine del giorno della seduta del 30 dicembre (prima convocazione ore 7.00, seconda convocazione ore 9.00)

Proposte di deliberazione- Eventuali emendamenti al DUP- Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023 DUP e suoi allegati.

