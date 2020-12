Cerveteri: Campo di Mare e Cerenova nel mirino dei ladri

Share Pin 1 Condivisioni

Auto aperte sul lungomare a Campo di Mare e cantine ‘visitate’ a Cerenova

Non c’è pace per i residenti delle frazioni di Campo di Mare e Cerenova. A colpire ancora una volta sono i malviventi.

Nelle settimane scorse proprio a Campo di Mare erano arrivate segnalazioni da parte di cittadini che ‘avventuratisi’ in una passeggiata sul lungomare, al ritorno in auto avevano trovato finestrini rotti e valori (come portafogli o pochi centesimi) spariti.

Episodi che purtroppo si ripetono ormai da anni e denunciati dai cittadini che più volte hanno chiesto maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine e interventi a tal proposito da parte dell’amministrazione comunale.

Non va meglio anche nella vicina frazione di Cerenova. Qui a essere prese di mira ultimamente sono le cantine dei condomini da dove nei giorni scorsi è stato rubato uno scooter per disabili riposto in garage.

L’episodio è stato subito denunciato ai Carabinieri nella speranza di ritrovare lo scooter indispensabile per i movimenti del suo proprietario.

E sempre a Cerenova, nei giorni scorsi, un altro residente ha denunciato il furto della targa del suo motorino, sempre all’interno della cantina del condominio.

