I dispositivi sono necessari per la didattica a distanza avviata con l’inizio dalla quarantena

Ladispoli, i Carabinieri consegnano i portatili agli alunni della Melone

Mentre va avanti l’impegno degli insegnanti per la didattica a distanza, dalla scuola dell’infanzia all’università, purtroppo ci sono ancora oggi, ragazzi, che non hanno in caso un dispositivo (quale pc, tablet o smartphone) per poter seguire le lezioni.

E così, mentre già nelle settimane scorse le scuole hanno messo a disposizione degli studenti che ne avevano bisogno, i pc presenti a scuola, nei giorni scorsi è iniziata la distribuzione di tablet e pc acquistati grazie ai fondi arrivati dal Miur.

Alla Ladispoli 1 i volontari della Protezione civile La Fenice avevano iniziato la distribuzione dei dispositivi.

Alla Corrado Melone, invece, a consegnare ai ragazzi i portatili acquistati dalla scuola, ci stanno pensando i carabinieri della stazione di via Livorno, del comandante Umberto Polizzi.

Proprio ieri, il dirigente scolastico, Riccardo Agresti, ha consegnato ai militari ben 32 portatili che saranno ora consegnati alle famiglie degli alunni dell’istituto comprensivo Corrado Melone così da dare la possibilità ai ragazzi di seguire le lezioni anche se a distanza.