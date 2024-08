Inaugurata la spiaggia AcOnSea con tutti i servizi destinati alla disabilità

“La spiaggia AcOnSea è il giusto coronamento del percorso di valorizzazione ed inclusione del nostro litorale che abbiamo iniziato già da diversi anni.

Ladispoli ha finalmente una spiaggia accessibile e inclusiva con tutti i servizi destinati alla disabilità.

Usufruire dei servizi messi a disposizione è molto semplice, basterà infatti chiamare il numero telefonico dedicato e prenotare la propria postazione in riva al mare. Il cittadino disabile, indipendentemente dal fatto che sia residente a Ladispoli o in altre località, potrà eccedere gratuitamente al lido insieme ad un accompagnatore”.

Queste le prime dichiarazioni del sindaco Alessandro Grando al termine dell’inaugurazione della spiaggia inclusiva su lungomare Marina di Palo, realizzata grazie ai fondi del progetto “Accessibility on the Seaside – AcOnSea”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Crea.

“A partire dalle ore 10:00 di domani 8 agosto – ha proseguito Grando – basterà chiamare il numero 3519824589 per prenotare i servizi della spiaggia AcOnSea. A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo un sentito ringraziamento al Consigliere comunale delegato al demanio marittimo avv. Pierpaolo Perretta, al Comandate Sergio Blasi e al Comandante della Guardia Costiera di Ladispoli Cristian Vitale, per la tempestività e il grande impegno profuso nell’attuazione di questo progetto”.

“Dal 14 agosto – ha commentato il Consigliere Pierpaolo Perretta- sarà a disposizione un servizio di navetta a chiamata, che permetterà anche a chi non ha possibilità di spostarsi di poter godere del mare.

Nella spiaggia AcOnSea gli utenti potranno trovare 50 ombrelloni dedicati all’accoglienza inclusiva con passerelle, ombrelloni, lettini e ovviamente servizi. Tre accompagnatori specializzati, un operatore che gestirà il servizio di prenotazione e servizio di salvamento, lettighe per i cani accompagnatori dei non vedenti, sedie job e tutto il necessario per rendere la spiaggia per tutti.

Il prossimo anno la spiaggia sarà completata di punto ristoro, zone d’ombra e tutto quello che può accrescere un progetto che è vincente già da ora”.