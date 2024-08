Fino al 14 agosto si potrà osservare dall’alto la necropoli del Monterozzi di Tarquinia

Dal 6 al 30 agosto i visitatori delle Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia potranno ammirare dall’alto le bellezze mozzafiato del sito Unesco. A bordo di una mongolfiera che si alzerà in volo vincolato fino a 15/20 metri, i fortunati passeggeri del suggestivo mezzo aereo apprezzeranno dall’alto le aree archeologiche nei rispettivi contesti territoriali, che spaziano tra la costa tirrenica e i monti dell’entroterra.

Prima dell’ascensione in mongolfiera, grandi e piccini riceveranno dal personale del Parco una accurata descrizione topografica dei luoghi che potranno ammirare “a volo d’uccello” e un binocolo professionale per “zoomare” su monumenti ed elementi del paesaggio. L’iniziativa è gratuita e compresa nel costo del biglietto secondo le tariffe in vigore (10 euro per gli adulti, 2 euro per giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni, gratuito fino a 18 anni).

Cerveteri, dal 22 al 30 agosto si potrà ammirare il sito Unesco dalla Mongolfiera

Il biglietto “Etruschi in mongolfiera” è acquistabile on-line sulla piattaforma Musei Italiani all’indirizzo di seguito riportato o direttamente in biglietteria, in quest’ultimo caso non è garantita la disponibilità, e permetterà oltre al volo la visita alla Necropoli e al Museo archeologico Nazionale di Tarquinia o di Cerveteri. E’ preferibile arrivare in anticipo.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected]. Il numero dei posti è limitato e l’acquisto dei biglietti avverrà fino a esaurimento posti.

L’iniziativa, organizzata dal PACT in collaborazione con le amministrazioni comunali di Cerveteri e Tarquinia e con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, è stata finanziata con fondi speciali destinati ai siti Unesco dalla legge 77/2006.

In caso di vento forte o avverse condizioni meteorologiche i voli sono sospesi e i biglietti non sono rimborsabili ma sarà possibile prenotare in altre date salvo disponibilità; in tal caso ci sarà il supporto del personale in loco. I biglietti restano comunque validi per la visita alla Necropoli e al Museo di Tarquinia o di Cerveteri.



SCHEDA INFO

Evento: Etruschi in mongolfiera

Dove:

Parco archeologico delle necropoli di Tarquinia – Monterozzi – via Ripagretta, 01016 Tarquinia (VT)

Parco archeologico Cerite – Banditaccia – via della Necropoli, 00053 Cerveteri (Rm)

Quando:

6 – 14 agosto 2024 Tarquinia

22 – 30 agosto 2024 Cerveteri

Orari: ore 9:00 – 11:10

Durata dei voli: 5 minuti.

Informazioni e contatti: [email protected]

Acquisto biglietti on line o da App. Musei Italiani:

