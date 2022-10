Il capogruppo di Governo Civico, Roberto Garau e il consigliere Daniela Ciarlantini puntano il dito contro il Pua all’esame del consiglio comunale

“Ladispoli, Grando prova a lottizzare anche le spiagge libere” –

Si è svolto il Consiglio Comunale con all’ordine del giorno il PUA (piano utilizzazione degli arenili),ancora una volta l’amministrazione del Sindaco Grando ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza ad amministrare da una parte,mentre dall’altra tenta di lottizzare anche il Demanio, cosi, come ha fatto, prima ancora con lo spostamento di cubature che hanno permesso la nascita di palazzi nel centro abitato,e proseguendo dopo con il verde pubblico,ora tocca al nostro litorale.

Facciamo chiarezza ,come al solito,sempre in modo frettoloso, pochi giorni fa è stata convocata la commissione Turismo, poche ore prima della stessa ci avevano consegnato la documentazione,oltretutto con qualche errore,tanto è vero, che il Consigliere delegato ha dovuto convocare un’altra commissione, alle ore 13.00, nello stesso giorno del Consiglio Comunale, e presentare un emendamento.

Non solo stanno procedendo in un modo che mette a rischio la sua approvazione definitiva,da parte della Regione Lazio,ma la cosa più grave ,è che hanno previsto ,importanti porzioni di arenile da dare in concessione,come ad esempio,tutto il tratto che và, da via San Remo a poco prima di Torre Flavia,(Guarda caso sempre in quella zona c’è una frenetica attività di rilancio da parte del Sindaco),usando un articolo del regolamento regionale in modo improprio,inoltre prevede alcuni ampliamenti di concessioni esistenti al centro della città,con ulteriore occupazione di Spiagge libere,questo modo di procedere mettendo le mani sulla città e sul bene comune,facendone un uso privatistico ci preoccupa,lo abbiamo e lo stiamo vedendo con la gestione degli spazi pubblici,Giardini,strutture sportive e culturali,con convenzioni,molto vantaggiose per il privato e poco per i cittadini,è per questo che prepareremo le osservazioni come previsto per legge e cercheremo di contrastare questo saccheggio nei confronti della nostra città a scapito di tutta la collettività,invitiamo inoltre i singoli cittadini e le associazione ad intervenire in questa fase di osservazioni che si potranno presentare contro questo saccheggio,e per difendere il Bene Comune da predatori e im…prenditori