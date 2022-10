Ladispoli, il liceo “Pertini” presenta le attività di orientamento

Dopo due anni di open day e sportelli didattici da remoto, le attività di orientamento tornano a svolgersi in presenza

Dopo due anni di Open Day e sportelli didattici da remoto, le attività di Orientamento del Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli tornano a svolgersi in presenza e si caratterizzano per una variegata offerta di percorsi rivolti a studenti e famiglie ideati dai docenti facenti parte della Funzione strumentale per l’Orientamento, i Proff. Sabrina Russo, Pamela Marano e Giovanni Piazza.

Per gli studenti delle terze medie, la scuola di Via Caltagirone, diretta dal DS Prof.ssa Fabia Baldi, sarà aperta durante il mese di novembre: si terranno lezioni laboratoriali in orario scolastico. I giorni previsti sono lunedì 7, martedì 15, mercoledì 23 e mercoledì 30 novembre.

Potranno prenotarsi fino a quattro classi per ogni data, accompagnate dai loro docenti. I gruppi classe si alterneranno nei laboratori di Fisica, Chimica, in palestra e in Aula Magna per seguire laboratori sulle discipline caratterizzanti i curricula di studio del Liceo Classico, Scientifico e Linguistico. Le adesioni, a cura dei docenti delle scuole Medie, saranno raccolte entro il 29 ottobre.

A dicembre si svolgeranno incontri pomeridiani con mini gruppi famiglia (al massimo 20 persone) per una visita ai locali della scuola. Le visite avranno luogo giovedì 1, mercoledì 7, giovedì 15 e mercoledì 21, sempre dalle ore 15 alle ore 16.

Per prenotarsi e ricevere informazioni, basta scrivere all’indirizzo [email protected]

Nel mese di gennaio 2023 sono previste altre due giornate di lezioni laboratoriali di classe in orario scolastico, con le stesse modalità di novembre. Il calendario è ancora da definire, in base alle richieste da parte delle scuole.

Nella settimana dal 9 al 13 gennaio si svolgeranno inoltre sportelli pomeridiani disciplinari sulle materie di indirizzo (Matematica e Fisica, Scienze, Latino e Greco, Inglese, Francese e Spagnolo). Il calendario sarà disponibile da novembre e sarà distribuito in occasione delle lezioni laboratoriali.

La prenotazione e la partecipazione a tali sportelli sarà sempre comunicata tramite email.