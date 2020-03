Condividi Pin 13 Condivisioni

Nei mercati verrà contingentato l’ingresso. Attivo un servizio gratuito per il supporto agli anziani

Ladispoli, Grando: “in città non ci sono persone che hanno contratto il coronavirus”

“Anche oggi sono circolate in città voci secondo le quali due nostri concittadini sono stati ricoverati allo Spallanzani in quanto contagiati da Coronavirus.

Questa notizia è falsa.

Ribadisco che al momento a Ladispoli non ci sono casi di persone che hanno contratto il virus in questione.

Fatto questo chiarimento, rinnovo l’invito a diffidare dalle notizie che quotidianamente vengono fatte circolare al di fuori dei canali ufficiali.

Se ci saranno novità sarò io stesso ad informarvi tempestivamente.

Vi comunico inoltre che il Governatore del Lazio, al quale vanno gli auguri di tutta la città per una pronta guarigione, ha emanato un’ordinanza in base alla quale i centri anziani dovranno rimanere chiusi fino al 3 aprile.

Stessa sorte per la biblioteca comunale, che per il momento continuerà a garantire il servizio di consegna e ritiro dei libri.

Per quanto riguarda i mercati, in particolare quello domenicale e quello del martedì che si svolgono in piazzale Onofri, al fine di non creare eccessivo affollamento e garantire la distanza minima di un metro tra i visitatori, verranno contingentati gli ingressi.

Ogni operatore del mercato dovrà esporre presso il proprio stand il decalogo emanato dal Ministero della Salute che verrà consegnato sul posto dall’Associazione Fare Ambiente.

Ricordo che dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 18:00, è attivo un servizio gratuito per fornire supporto logistico agli anziani soli e malati per l’acquisto di farmaci e beni di prima necessità.

Il numero da contattare è il seguente: 347 63 56 856.”