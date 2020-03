Condividi Pin 0 Condivisioni

Bruni “: “Smentendo le voci irresponsabili girate nella giornata di ieri, posso tranquillizzare i miei Concittadini “

Manziana,nessun caso di contagio da Coronavirus-

“Smentendo le voci irresponsabili girate nella giornata di ieri, posso tranquillizzare i miei Concittadini: ad oggi, sabato 7 marzo, alle ore 16, a Manziana non sono stati evidenziati casi di contagio da Coronavirus Covid-19” – questo il commento del Sindaco Bruno Bruni.

“Faccio appello alla responsabilità di tutti – continua il Sindaco Bruni – in questo momento, come non mai, servono calma e serietà: non siamo abituati a questa situazione che sta oggettivamente modificando la nostra quotidianità ma dobbiamo spazzare il campo dal “sentito dire” ed affidarci e fidarci esclusivamente delle fonti ufficiali: l’interesse di tutti, dal personale sanitario a quello istituzionale, è di fare il massimo per affrontare al meglio questa emergenza.

Da parte nostra come Amministrazione comunale, come d’abitudine, garantiremo la massima trasparenza e l’attuazione di tutte quelle misure che di volta in volta ci verranno richieste, nel rispetto dei ruoli che ogni Istituzione deve avere.

Seguiamo le direttive fornite in questi giorni: è importante che ognuno di noi faccia la sua parte… evitiamo assembramenti, prendiamoci cura delle persone più anziane e più deboli rispettando le misure di prevenzione ormai note a tutti ed insieme, come comunità, riusciremo a superare anche questo momento difficile.”