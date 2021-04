Share Pin 0 Condivisioni

La cerimonia si terrà alle 9:30 e il Sindaco deporrà una corona di fiori al Monumento ai Caduti

Ladispoli, Grando celebrerà la Liberazione in piazza della Vittoria –

L’Amministrazione comunale di Ladispoli ha pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale una nota in merito alle iniziative per celebrare la Festa della Liberazione.

“L’Amministrazione comunale rende noto che in occasione della Festa nazionale della Liberazione domenica 25 aprile, alle ore 9:30 presso il Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria, il sindaco Alessandro Grando deporrà una corona di fiori come omaggio alla memoria di tutti coloro che diedero la vita per difendere la libertà e la democrazia in Italia”.