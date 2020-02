Condividi Pin 4 Condivisioni

In dettaglio

Ladispoli, gli studenti dell’Alberghiero partecipato alla “Giornata per la sicurezza sul web”

Ladispoli, gli studenti dell’Alberghiero partecipato alla “Giornata per la sicurezza sul web” – La vera sfida del XXI secolo: “favorire l’accesso sicuro dei minori alle nuove tecnologie, garantendo, in pari tempo, la loro crescita sana e serena, senza che siano oggetto di violenze criminali inaccettabili o di influssi gravemente nocivi per l’integrità del loro corpo e del loro spirito”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza riservata lo scorso 14 novembre ai partecipanti al Congresso internazionale ‘Child Dignity in the Digital World’. E di sicurezza nel Web si è parlato martedì 11 febbraio nel corso della XVII edizione del Safer Internet Day, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: una giornata di confronto e di dibattito istituita nel 2004 dall’Unione Europea allo scopo di sensibilizzare i giovani sul tema dell’uso consapevole della Rete. Anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli hanno partecipato all’evento, accompagnati dalla Prof.ssa Sara Leonardi e dalla Prof.ssa Antonella Mancaniello. “I dati parlano chiaro: – ha affermato la Prof.ssa Leonardi – crescono i casi di cyberbullismo, abusi sessuali, pedofilia, pedopornografia e altre forme di violenza on-line. E’ nostro dovere di educatori fornire agli studenti efficaci strumenti di conoscenza e di analisi per muoversi consapevolmente nella Rete, sfruttandone le opportunità ma evitandone i rischi”. “Internet è uno straordinario mezzo di apprendimento, utile anche didatticamente per favorire un potenziamento delle competenze e delle abilità degli allievi, ma la vera sfida è quella di accrescere la consapevolezza dei rischi, con azioni concrete”.

Al centro dell’obiettivo, dunque, i pericoli del web. L’odio, la violenza e l’estremismo dei comportamenti corrono sulla rete, soprattutto nelle sue aree più oscure: è il cosiddetto “deep web” o, peggio ancora, “dark web”, l’altra faccia del ‘www’, su cui è necessario non perdere la presa. Fra i relatori del convegno dell’11 febbraio: Elena Bonetti, Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia (videomessaggio), Ilaria Antonini, Capo Dipartimento per le Politiche della Famiglia; Licia Ronzulli, (su delega del Presidente del Senato) Presidente della Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza; Francesca Puglisi, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Sandra Zampa, Sottosegretario al Ministero della Salute; Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro; Salvatore Rossi, Presidente di Telecom Italia; Guido Scorza, Consigliere del Ministro dell’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano; Fabio Lucidi, Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia Università Sapienza di Roma; Bruno Molea, Presidente nazionale di AiCS-Associazione Italiana Cultura e Sport Paul Rogers, Chief strategy officer AS Roma; Angelo Mazzetti, Public policy director Facebook Italia.

L’iniziativa è promossa, per l’Italia, dal Progetto ‘Generazioni Connesse’, coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che dal 2012 unisce in un Consorzio l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, l’Agenzia Stampa DIRE, la Cooperativa E.D.I., l’Università La Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Firenze e il Movimento Difesa del Cittadino.