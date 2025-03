Ladispoli, gli studenti dell’Alberghiero in visita alla scuola di Specializzazione Alma

Orientamento in uscita: Alma si presenta agli allievi dell’Alberghiero

Proseguono all’Alberghiero di Ladispoli, le iniziative di orientamento in uscita finalizzate a informare gli studenti del

Triennio sulle prospettive formative post-diploma.

Martedì 25 marzo è stata la volta della Scuola di Specializzazione Alma. Situata nella bellissima Reggia di Colorno, Alma, che ha un Protocollo di Intesa con il MIM, è Ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna e rappresenta il più autorevole Centro per l’alta formazione in Cucina e nell’Ospitalità italiana a livello internazionale. Dal 2004 forma cuochi, pasticceri, bakery chef, maestri della pizza e del gelato, sommelier, professionisti di Sala e manager della ristorazione.

“L’impegno della Scuola, che ha lanciato il progetto “Next Generation Chef”, – spiega Roberto Giacquinto, Responsabile Relazioni Esterne Alma – è di formare professionisti pensanti, padroni della tecnica ma anche della storia e della cultura della gastronomia del nostro paese, che siano portatori di una “visione” nei loro futuri luoghi di lavoro”. “ALMA – è stato ricordato nel corso dell’incontro con gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, ha sede nel cuore della Food Valley italiana, a pochi chilometri da Parma ed offre ai propri allievi uno spazio didattico unico, e una piattaforma di job placement per un contatto diretto e privilegiato con il mondo del lavoro”.

“E’ nostro dovere fornire agli allievi tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole e responsabile – hanno sottolineato la Prof.ssa Rosa Torino, Docente Tutor per l’Orientamento e promotrice dell’iniziativa, e il Prof. Marco Erra, Docente di Enogastronomia dell’Istituto Alberghiero – soprattutto considerando la vastità e la ricchezza dell’offerta formativa relativa all’istruzione terziaria e alla specializzazione professionale. Il Dott. Giacquinto, inoltre, cui desideriamo rivolgere il nostro ringraziamento più sentito, ha fornito agli allievi importantissime informazioni relative alla possibilità di Borse di studio e di una rateizzazione a lungo termine dei costi di frequenza della Scuola. Auguriamo ai nostri studenti di proseguire il loro percorso di formazione e di specializzazione per realizzare al meglio i loro progetti professionali”.