Gli studenti del “Di Vittorio” partecipano all’evento annuale dell’Università”

Prima meta europea per attrattività, l’Italia si conferma da tempo la destinazione di punta dei traveler di tutto il mondo con numeri e tendenze che hanno finalmente “riagganciato” i dati prepandemici nell’ambito di uno scenario di straordinario interesse. E a tracciare gli ultimi trend è ancora una volta “Fare Turismo”, l’evento che, da oltre 20 anni, chiama all’Università Europea di Roma, operatori del settore, Organizzazioni di categoria, Associazioni professionali e imprese. Ma il mondo del turismo comprende al suo interno diverse anime e quest’anno sono stati gli allievi dell’Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” a raggiungere via degli Aldobrandeschi per partecipare ad incontri che hanno messo a tema il rapporto fra economia e viaggio.

“Il turismo rappresenta l’11% del PIL nazionale ed è “l’industria” principale del Paese per le molteplici e crescenti opportunità di impiego che spaziano dall’auto-imprenditorialità al lavoro dipendente. – ha sottolineato la Prof.ssa Marta Sottile, Docente di Francese dell’Istituto “Di Vittorio”, che venerdì ha accompagnato gli studenti all’Università Europea di Roma, insieme ai colleghi Lucia Gargiulo, Lucia Claudia Pascalin, Chiara Brunetti, Rita Colucci, Angela Serpico e Alberto Oliva. – Trattandosi di uno dei settori economici trainanti con circa un milione di occupati in Italia, dei quali la maggioranza è costituita da giovani, non potevamo mancare a questo importantissimo appuntamento all’Università Europea di Roma”.

Colloqui di lavoro, seminari di aggiornamento, convegni, incontri formali e informali: un’occasione imperdibile per tutti gli operatori e gli appassionati del mondo dell’accoglienza turistica. Anche quest’anno di particolare interesse per gli allievi è stata la presentazione dell’offerta formativa post- diploma. Ma nel corso della ‘tre giorni’ sono state descritte anche le figure professionali emergenti e le start-up di successo del settore. Senza dimenticare le possibilità di entrare da subito nel mondo del lavoro, attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende turistiche.

“Spazio di incontro e di confronto sullo stato dell’arte ma soprattutto sulle tendenze più innovative del settore, Fare Turismo rappresenta l’evento più rilevante dedicato alla formazione, al lavoro e alle più importanti politiche e strategie turistiche nazionali e internazionali ed è per noi, da molti anni, un appuntamento fisso – hanno commentato i Docenti di Accoglienza Turistica dell’Alberghiero di Ladispoli Giovanna Albanese, Renato D’Aloia e Carmen Piccolo – ”perché riesce ad offrire ai nostri studenti una panoramica completa sul loro settore di studio. Siamo sempre stati presenti – hanno affermato i Docenti – perché si svolgono anche dibattiti su temi di grande rilevanza per il futuro professionale dei nostri allievi, con particolare attenzione alle nuove figure e competenze richieste nel mondo del lavoro. Un’occasione da non perdere. Ringraziamo la Prof.ssa Alessandra Romano e l’Università Europea di Roma per la straordinaria accoglienza riservata agli studenti”.

Appuntamento al prossimo anno.