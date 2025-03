Cerveteri omaggia Giulia Cannavò, piantando un albero di quercia in suo ricordo

Questa mattina a Cerveteri nella Piazza Morbidelli, accando al murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è stato piantato un albero di quercia in ricordo di Giulia Cannavò, una persona speciale per la comunità di Cerveteri.

Le parole della Sindaca Gubetti per ricordarla: “Con Scuolambiente, Salviamo il Paesaggio e Auser, abbiamo messo a dimora una pianta di quercia in memoria di una persona speciale, che vivrà per sempre nel cuore di tutti noi venuta a mancare a Gennaio: Giulia Cannavò, per tutti noi semplicemente “Giulia dell’Auser” .

Giulia era un vulcano di idee continuo, una Donna generosa e altruista, che ha dedicato la sua vita agli altri, non facendo mai mancare il proprio sostegno e supporto a chi era più solo, a chi si trovava in difficoltà o anche a chi, molto più normalmente, aveva bisogno di un sorriso o di una parola dolce. Una “piccola grande Donna” dall’animo e dal cuore eternamente giovane, con un infinito senso di libertà, di pace e di amore verso tutto ciò che la circondava.

Grazie per tutto quello che hai fatto per Cerveteri e per tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poterti incontrare. Ci manchi tanto, cara Giulia! “