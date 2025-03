Ladispoli Attiva: “Il Sindaco getta la maschera: altro cemento per lo spostamento del mercato ortofrutticolo” – Riceviamo e pubblichiamo

Ieri, durante il Consiglio Comunale, il Sindaco ha finalmente rivelato le reali intenzioni della sua amministrazione riguardo allo spostamento del mercato ortofrutticolo da via Odescalchi a via Sironi. Non solo lo spostamento si farà, ma sarà inserito all’interno di un ennesimo piano integrato, l’ultimo di una lunga serie in questa consiliatura.

Il piano integrato prevede un nuovo mercato coperto in via Mario Sironi e, al posto dell’attuale mercato, un parcheggio a raso. Ma quanti metri cubi di nuove costruzioni saranno concessi in cambio al privato? Su questo punto l’amministrazione non ha ancora fornito alcuna risposta chiara.

Inoltre, con le sue dichiarazioni, il sindaco ha sbugiardato il suo vice Pierini. Solo poche ore prima a mezzo stampa, infatti, Pierini aveva minimizzato lo spostamento del mercato, definendolo una semplice idea. Eppure, dalle parole di Grando in consiglio comunale, il progetto sembra essere già in una fase avanzata. Ancora una volta, l’amministrazione comunale dimostra di non avere una linea chiara e trasparente nei confronti della città.

E non è tutto. Il Sindaco ha anche confermato l’avanzamento del project financing su Vicolo Pienza: un parcheggio da 250 posti auto con un piano rialzato, da realizzare in un’area già congestionata, stretta tra un condominio e la stazione ferroviaria. Un progetto che rischia di aggravare il traffico locale e contro il quale i residenti si opporranno con forza.

Le nostre considerazioni:

La mobilità è una priorità per Ladispoli e sarà al centro della nostra prossima campagna elettorale. Ma qui si propongono soluzioni apparentemente giuste con strumenti e progetti profondamente sbagliati. Ancora una volta, dietro le scelte dell’amministrazione si nasconde una nuova speculazione edilizia.

Si realizzano parcheggi senza un piano generale della mobilità, nonostante Ladispoli Attiva abbia presentato una mozione sul PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), bocciata dalla maggioranza solo pochi mesi fa. Il rischio è che, come già accaduto con le ciclopedonali, si costruiscano infrastrutture in punti sbagliati, trasformando opere potenzialmente utili in problemi per la città.



Lo spostamento del mercato avrà un impatto sulla cittadinanza e sugli operatori economici? Il mercato ortofrutticolo è un pezzo dell’identità di Ladispoli. Ha senso decentrarlo e sostituirlo con un parcheggio? Il rischio è quello di penalizzare i cittadini e gli operatori commerciali, abituati ad avere il mercato in una zona centrale e facilmente raggiungibile a piedi.



Perché costruire un nuovo parcheggio in via Odescalchi quando ce n’è già uno inutilizzato? Poco più in là esiste il parcheggio di via Firenze, molto più grande e al momento sottoutilizzato. Perché non si valorizza quell’area, cercando soluzioni per convogliare lì il flusso delle auto?



Per quanto riguarda il parcheggio di Vicolo Pienza, in realtà, esiste un’alternativa: da tempo l’opposizione con una mozione del PD (da noi sottoscritta) ha proposto di utilizzare l’area dell’ex Provincia, poco distante e più adeguata. Ma anche su questo la maggioranza – pur votando l’atto in consiglio comunale – ha deciso di tirare dritto, ignorando le reali esigenze dei cittadini.

Fermiamo questa amministrazione che, in campagna elettorale, diceva di essere contraria ai piani integrati e che invece, da sette anni, non fa altro che approvarne uno dopo l’altro. Ladispoli non può permettersi altre scelte urbanistiche scellerate che la condizioneranno per anni.

Ladispoli Attiva