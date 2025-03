Sul posto i vigili del fuoco con gli equipaggi della 13A, 11A e due autobotti

In data 26 marzo dalle ore 21.00 circa la sala operativa del comando di Roma ha inviato ad Ostia in lungomare Toscanelli e lungomare Duilio le Squadre VF 13/A di Ostia, la Squadra 11/A dell’Eur con al seguito due Autobotti, il Capo Turno Provinciale ed il Funzionario di Guardia per degli incendi che hanno interessato alcune cabine di quattro stabilimenti balneari. Sul posto i Carabinieri e la Polizia di Stato.