Oggi, domenica 8 novembre, alle 11.15 la messa in onda. Gli allievi, guidati dal professor Domenico Falzarano, protagonisti di un’esperienza che unisce formazione e televisione

Ladispoli, gli studenti dell’Alberghiero in cucina con Vissani. La sfida antispreco oggi su Rai 2

Un piatto della tradizione laziale preparato dagli studenti. E i suoi scarti utilizzati da Gianfranco Vissani per affrontare insieme il tema dell’antispreco. È l’esperienza che ha coinvolto gli allievi dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, e che arriverà oggi su Rai 2, alle 11.15, come annunciato dalla scuola.

Per un giorno, corridoi, cucine e laboratori dell’istituto si sono trasformati in un set televisivo, con le riprese guidate dal conduttore e giornalista Luca Galtieri. Telecamere accese, luci e operatori al lavoro hanno suscitato la curiosità di studenti e docenti, accompagnando una giornata vissuta tra concentrazione ed emozione. Il format si propone di unire intrattenimento e contenuti educativi, portando sullo schermo la cucina degli studenti di un Alberghiero. Una cucina che nasce dallo studio e dalla tecnica, e che in questa occasione diventa il punto di partenza del racconto televisivo.

Un’altra parte dell’esperienza ha avuto come cornice un borgo medievale dell’Umbria, dove si trova il ristorante di Gianfranco Vissani. Qui gli allievi, guidati dal loro docente di Enogastronomia, il professor Domenico Falzarano, si sono cimentati nella preparazione di un piatto della tradizione laziale. Gli scarti sono stati poi utilizzati dallo chef per ragionare insieme agli studenti sul valore dell’antispreco in cucina. Un confronto che ha portato l’attenzione su ciò che rimane dopo la preparazione di un piatto e sulle possibilità di valorizzarlo, affrontando un tema centrale anche nella formazione di chi lavorerà nella ristorazione.