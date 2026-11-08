Furti nelle notte a Zambra, Paolacci: “Serve un piano sicurezza, occorrono telecamere nei punti più delicati”

Il consigliere di opposizione: “Le zone decentrate devono avere gli stessi diritti degli altri”

Torna l’allarme sicurezza nelle aree periferiche e rurali di Cerveteri. Sabato notte un’ondata di furti ha colpito la zona di Zambra, in particolare le abitazioni tra via del Sasso e via di Zambra. Complice l’arrivo della stagione fredda e il buio che cala già nel tardo pomeriggio, i malviventi sono tornati ad agire all’interno delle proprietà private.

A testimoniare le intrusioni sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in alcune villette della zona, che hanno ripreso uomini a volto coperto mentre si muovevano indisturbati nei cortili delle abitazioni. Il tema della sicurezza urbana era stato sollevato proprio sabato dal consigliere comunale Paolacci durante un incontro pubblico tenutosi a Cerenova:

«Serve un piano sicurezza, occorre più sorveglianza nelle zone più nevralgiche della città. Ci sono strade prive di illuminazione che a partire dalle 17 sono completamente al buio: così si aprono le porte ai ladri e non possiamo permetterlo», ha dichiarato Paolacci.

Il consigliere ha poi richiamato l’attenzione sulla necessità di impianti di monitoraggio e sul coinvolgimento attivo dei cittadini: