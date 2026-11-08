Dal 7 al 15 novembre la raccolta nelle quattro librerie gemellate di Ladispoli e Cerveteri. L’istituto aderisce per il sesto anno consecutivo e propone incontri con lettori volontari

Ladispoli, un libro per le biblioteche dell’Ilaria Alpi: torna #ioleggoperché

Scegliere un libro e regalarlo alla scuola, perché altri bambini e ragazzi possano leggerlo. È l’invito che l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Ladispoli rivolge a famiglie e cittadini in occasione di #ioleggoperché, la campagna nazionale in programma dal 7 al 15 novembre 2026. L’iniziativa, promossa dall’AIE, Associazione Italiana Editori, punta a diffondere la lettura nelle scuole attraverso la donazione di libri alle biblioteche scolastiche. L’Ilaria Alpi partecipa per il sesto anno consecutivo e invita a contribuire alla crescita delle tre biblioteche che ha allestito negli anni, una per ogni plesso e ordine scolastico.

Per partecipare basta recarsi in una delle quattro librerie gemellate con l’istituto. A Ladispoli aderiscono “Scritti&Manoscritti”, in via Ancona, “Cartelle”, in via Roma, e “Mondadori”, in viale Italia. A Cerveteri è possibile donare alla libreria “Mondadori” di Largo Almunecar. La scuola invita ad accompagnare figli, nipoti e amici, condividendo con loro il momento della scelta. Con l’aiuto dei librai si potrà individuare il libro da regalare e, se lo si desidera, firmare la propria donazione sull’etichetta di #ioleggoperché.

Al termine della campagna, i libri donati saranno registrati sul sito dell’iniziativa e le librerie li consegneranno alla scuola, andando ad arricchire il patrimonio a disposizione degli alunni. Durante la settimana di #ioleggoperché, l’Ilaria Alpi proporrà anche un programma di incontri di lettura nei tre ordini scolastici dell’istituto, grazie alla partecipazione di lettori e lettrici volontari. Un’occasione per accompagnare la raccolta dei libri con il piacere di ascoltare e condividere le storie.