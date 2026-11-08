Simone Itri propone un laboratorio gratuito per chi acquista e legge integralmente l’edizione cartacea del suo saggio. Il 5 dicembre a Cerveteri una giornata con workshop, pranzo condiviso e confronto sui temi del libro

Cerveteri, dalla lettura al fuoco preistorico: il saggio “Primitivi moderni” diventa esperienza

Leggere un libro sulla storia umana e imparare ad accendere il fuoco con l’archetto e il piolo. È questa la proposta di Simone Itri, autore di “Primitivi moderni. Dieci falsi miti per rileggere la storia e tornare a scegliere”, che offre un workshop gratuito a chi acquista e legge integralmente l’edizione cartacea del volume. Il prossimo appuntamento dedicato ai lettori si terrà sabato 5 dicembre a Cerveteri. La mattina sarà riservata al laboratorio, seguito da un pranzo condiviso. Nel pomeriggio si svolgerà una tavola rotonda ispirata ai temi del libro. Sarà possibile partecipare all’intera giornata oppure soltanto alla mattina o al pomeriggio.

Innanzitutto, al centro del saggio c’è una domanda: “Quali aspetti dell’esperienza dei cacciatori-raccoglitori possono aiutarci a leggere la vita contemporanea?”. Itri la affronta attraverso dieci luoghi comuni sulla storia umana, mettendo in relazione ricerche, dati e acquisizioni dell’archeologia e dell’antropologia. Il percorso attraversa l’evoluzione umana, il passaggio alle società agricole e i processi storici che hanno contribuito a formare il mondo contemporaneo. Una rilettura di alcune idee sulla storia e sul progresso, che richiama anche il rapporto con la natura e, come si legge nella presentazione, “una dimensione naturale e selvatica che appartiene, in fondo, a ciascuno di noi”. A due mesi dalla pubblicazione, secondo i dati riportati nel comunicato, il libro ha superato le 200 copie vendute grazie al passaparola tra amici e conoscenti, senza campagne promozionali esterne. Le prime recensioni dei lettori sono disponibili sul sito dell’autore.

Il volume conta 432 pagine e ha un prezzo di copertina di 24 euro. L’edizione cartacea è disponibile sul sito dell’autore, su Macrolibrarsi e nelle librerie Scritti e Manoscritti di Ladispoli e Mondadori Store di Cerveteri. Su Amazon si trova anche la versione Kindle. Per gli acquisti presso rivenditori è sufficiente inviare una prova d’acquisto a info@primitivimoderni.it. Un comunicato del 20 ottobre ha annunciato inoltre il prossimo arrivo dell’audiolibro su UAM TV, gratuitamente per gli abbonati. Le informazioni sul workshop e sulle modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo www.liberapolis.it/fuoco.