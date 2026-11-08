Annunciate le cinquine delle quattro sezioni e i premi speciali della quindicesima edizione. La cerimonia renderà omaggio al fondatore Benito Ussia e a Lara Calisi

Premio Alsium, scelti i venti finalisti. Il 28 novembre la proclamazione dei vincitori

Venti finalisti, suddivisi in quattro sezioni, e una serie di riconoscimenti speciali. Il Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli si avvicina alla conclusione della sua quindicesima edizione. Le giurie hanno terminato i lavori e annunciato i nomi degli autori che si contenderanno la vittoria. La proclamazione e la premiazione dei vincitori si terranno il 28 novembre. Gli organizzatori parlano di un’edizione caratterizzata da una grande partecipazione, con opere arrivate da tutta Italia e dall’Europa. Sottolineano, in particolare, la presenza di numerosi giovanissimi autori e la varietà stilistica dei testi, che hanno accompagnato mesi di letture e valutazioni da parte dei giurati.

La cerimonia finale sarà anche un’occasione per rendere omaggio al fondatore del Premio, il professor Benito Ussia, e a Lara Calisi, ricordata nel comunicato come una grande amica dell’iniziativa. Per la sezione Libro di prosa edito, i finalisti sono:

Antonio Breggia Bicchiere con “L’effimera Gloria di un numero zero”

Massimo Mereu con “Il cammino della luce”

Joshua Sinclair con “Cross river people”

Veliborka Slijepcevic con “La lunga Strada dei miracoli”

Matteo Erminio Speroni con “Il grande buio”

Nella sezione Libro giallo edito sono invece in finale:

Antonella Di Fabio con “Sogni strappati a Roma”

Paolo Lanzotti con “Il canto del corvo”

Alessandro Maurizi con “Gli invisibili di San Zeno”

Ida Sassi con “La rete di illusioni”

Simona Teodori con “La Marchesa dei veleni”

Inoltre, per il Libro di racconti edito, la cinquina comprende:

Lamberto Battiston con “Curae”

Annamaria D’Agata con “L’ospite”

Walter Marcelli con “Football stories”

Michael Robert Michon con “Divagazioni su un destino comune”

Gina Scanzani con “La soffitta dei ricordi”

Nella sezione Libro per ragazzi edito, i finalisti sono:

Leonilda Colamarino con “Mattia dal cuore ribelle”

Paolangela Draghetti con “Le giostre delle meraviglie”

Modesto Lanci con “La fine del nulla”

Beatrice Masella con “Qualcuno da salvare”

Matteo Antonio Rubino con “Osso la lupa”

Le giurie hanno inoltre assegnato i Premi Speciali a:

Maurizio Giannini per “Quinto e la pietra galattica”

Marcello Coppo per “Bitcoin: tu, Satoshi, perché?”

Riccardo Alberto Mangiacapra per “La tela di Archimede”

Cristiano Adolfo Degni per “Ogni Vita e il resto”

Roberto Frazzetta per “Vie di fuga”

Bruno Russo per “Figlie della partenogenesi”

Infine, completano l’elenco dei Premi Speciali:

Marco Salomone con “Non chiedetemi il titolo”

Forte Festival con “Luna storta? Musica raddrizza!”

Fabrizio Olivero con “Il caso fante di picche”

Ernesto Berretti con “La giostra dei pellicani”

Anna Pasquini con “Fotografie scomposte”

Luca Potenziani con “Ciò che vive nel buio”.

Il Premio Lara Calisi – Coraggio di Donna va a Roberta Spaccini per “L’esercito dei giusti” e a Claudia Conte per “Dove nascono i silenzi”. Il Premio Ambasciatore del nostro Mare è stato invece assegnato al Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli ODV.