 
Ladispoli

Premio Alsium, scelti i venti finalisti. Il 28 novembre la proclamazione dei vincitori

8 Novembre 2026





Annunciate le cinquine delle quattro sezioni e i premi speciali della quindicesima edizione. La cerimonia renderà omaggio al fondatore Benito Ussia e a Lara Calisi

Premio Alsium, scelti i venti finalisti. Il 28 novembre la proclamazione dei vincitori

Premio Alsium, scelti i venti finalisti. Il 28 novembre la proclamazione dei vincitori

Venti finalisti, suddivisi in quattro sezioni, e una serie di riconoscimenti speciali. Il Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli si avvicina alla conclusione della sua quindicesima edizione. Le giurie hanno terminato i lavori e annunciato i nomi degli autori che si contenderanno la vittoria. La proclamazione e la premiazione dei vincitori si terranno il 28 novembre. Gli organizzatori parlano di un’edizione caratterizzata da una grande partecipazione, con opere arrivate da tutta Italia e dall’Europa. Sottolineano, in particolare, la presenza di numerosi giovanissimi autori e la varietà stilistica dei testi, che hanno accompagnato mesi di letture e valutazioni da parte dei giurati.

La cerimonia finale sarà anche un’occasione per rendere omaggio al fondatore del Premio, il professor Benito Ussia, e a Lara Calisi, ricordata nel comunicato come una grande amica dell’iniziativa. Per la sezione Libro di prosa edito, i finalisti sono:

  • Antonio Breggia Bicchiere con “L’effimera Gloria di un numero zero”
  • Massimo Mereu con “Il cammino della luce”
  • Joshua Sinclair con “Cross river people”
  • Veliborka Slijepcevic con “La lunga Strada dei miracoli”
  • Matteo Erminio Speroni con “Il grande buio”

Nella sezione Libro giallo edito sono invece in finale:

  • Antonella Di Fabio con “Sogni strappati a Roma”
  • Paolo Lanzotti con “Il canto del corvo”
  • Alessandro Maurizi con “Gli invisibili di San Zeno”
  • Ida Sassi con “La rete di illusioni”
  • Simona Teodori con “La Marchesa dei veleni”

Inoltre, per il Libro di racconti edito, la cinquina comprende:

  • Lamberto Battiston con “Curae”
  • Annamaria D’Agata con “L’ospite”
  • Walter Marcelli con “Football stories”
  • Michael Robert Michon con “Divagazioni su un destino comune”
  • Gina Scanzani con “La soffitta dei ricordi”

Nella sezione Libro per ragazzi edito, i finalisti sono:

  • Leonilda Colamarino con “Mattia dal cuore ribelle”
  • Paolangela Draghetti con “Le giostre delle meraviglie”
  • Modesto Lanci con “La fine del nulla”
  • Beatrice Masella con “Qualcuno da salvare”
  • Matteo Antonio Rubino con “Osso la lupa”

Le giurie hanno inoltre assegnato i Premi Speciali a:

  • Maurizio Giannini per “Quinto e la pietra galattica”
  • Marcello Coppo per “Bitcoin: tu, Satoshi, perché?”
  • Riccardo Alberto Mangiacapra per “La tela di Archimede”
  • Cristiano Adolfo Degni per “Ogni Vita e il resto”
  • Roberto Frazzetta per “Vie di fuga”
  • Bruno Russo per “Figlie della partenogenesi”

Infine, completano l’elenco dei Premi Speciali:

  • Marco Salomone con “Non chiedetemi il titolo”
  • Forte Festival con “Luna storta? Musica raddrizza!”
  • Fabrizio Olivero con “Il caso fante di picche”
  • Ernesto Berretti con “La giostra dei pellicani”
  • Anna Pasquini con “Fotografie scomposte”
  • Luca Potenziani con “Ciò che vive nel buio”.

Il Premio Lara Calisi – Coraggio di Donna va a Roberta Spaccini per “L’esercito dei giusti” e a Claudia Conte per “Dove nascono i silenzi”. Il Premio Ambasciatore del nostro Mare è stato invece assegnato al Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli ODV.