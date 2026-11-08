Annunciate le cinquine delle quattro sezioni e i premi speciali della quindicesima edizione. La cerimonia renderà omaggio al fondatore Benito Ussia e a Lara Calisi
Premio Alsium, scelti i venti finalisti. Il 28 novembre la proclamazione dei vincitori
Venti finalisti, suddivisi in quattro sezioni, e una serie di riconoscimenti speciali. Il Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli si avvicina alla conclusione della sua quindicesima edizione. Le giurie hanno terminato i lavori e annunciato i nomi degli autori che si contenderanno la vittoria. La proclamazione e la premiazione dei vincitori si terranno il 28 novembre. Gli organizzatori parlano di un’edizione caratterizzata da una grande partecipazione, con opere arrivate da tutta Italia e dall’Europa. Sottolineano, in particolare, la presenza di numerosi giovanissimi autori e la varietà stilistica dei testi, che hanno accompagnato mesi di letture e valutazioni da parte dei giurati.
La cerimonia finale sarà anche un’occasione per rendere omaggio al fondatore del Premio, il professor Benito Ussia, e a Lara Calisi, ricordata nel comunicato come una grande amica dell’iniziativa. Per la sezione Libro di prosa edito, i finalisti sono:
- Antonio Breggia Bicchiere con “L’effimera Gloria di un numero zero”
- Massimo Mereu con “Il cammino della luce”
- Joshua Sinclair con “Cross river people”
- Veliborka Slijepcevic con “La lunga Strada dei miracoli”
- Matteo Erminio Speroni con “Il grande buio”
Nella sezione Libro giallo edito sono invece in finale:
- Antonella Di Fabio con “Sogni strappati a Roma”
- Paolo Lanzotti con “Il canto del corvo”
- Alessandro Maurizi con “Gli invisibili di San Zeno”
- Ida Sassi con “La rete di illusioni”
- Simona Teodori con “La Marchesa dei veleni”
Inoltre, per il Libro di racconti edito, la cinquina comprende:
- Lamberto Battiston con “Curae”
- Annamaria D’Agata con “L’ospite”
- Walter Marcelli con “Football stories”
- Michael Robert Michon con “Divagazioni su un destino comune”
- Gina Scanzani con “La soffitta dei ricordi”
Nella sezione Libro per ragazzi edito, i finalisti sono:
- Leonilda Colamarino con “Mattia dal cuore ribelle”
- Paolangela Draghetti con “Le giostre delle meraviglie”
- Modesto Lanci con “La fine del nulla”
- Beatrice Masella con “Qualcuno da salvare”
- Matteo Antonio Rubino con “Osso la lupa”
Le giurie hanno inoltre assegnato i Premi Speciali a:
- Maurizio Giannini per “Quinto e la pietra galattica”
- Marcello Coppo per “Bitcoin: tu, Satoshi, perché?”
- Riccardo Alberto Mangiacapra per “La tela di Archimede”
- Cristiano Adolfo Degni per “Ogni Vita e il resto”
- Roberto Frazzetta per “Vie di fuga”
- Bruno Russo per “Figlie della partenogenesi”
Infine, completano l’elenco dei Premi Speciali:
- Marco Salomone con “Non chiedetemi il titolo”
- Forte Festival con “Luna storta? Musica raddrizza!”
- Fabrizio Olivero con “Il caso fante di picche”
- Ernesto Berretti con “La giostra dei pellicani”
- Anna Pasquini con “Fotografie scomposte”
- Luca Potenziani con “Ciò che vive nel buio”.
Il Premio Lara Calisi – Coraggio di Donna va a Roberta Spaccini per “L’esercito dei giusti” e a Claudia Conte per “Dove nascono i silenzi”. Il Premio Ambasciatore del nostro Mare è stato invece assegnato al Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli ODV.