Prenotazioni già aperte per dolci, lenticchie e tazze natalizie. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Cerveteri, un regalo per la ricerca. Torna il Natale solidale di AISM

Scegliere un regalo di Natale e contribuire alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. È l’invito della campagna di raccolta fondi che torna a Cerveteri a sostegno di AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L’iniziativa rinnova una tradizione che unisce gli acquisti per le feste alla solidarietà, proponendo prodotti da portare sulle tavole natalizie o da regalare. Anche quest’anno la scelta comprende dolci, lenticchie e tazze a tema natalizio.

Questi i prodotti disponibili per la prenotazione:

Pandoro o panettone della Pasticceria Bonifanti, nel formato da 500 grammi: 14 euro.

Drops al miele: 4 euro.

Lenticchie solidali dell’Antico Pastificio Umbro: 5 euro.

Taralli dolci con mandorle e cioccolato, a lavorazione artigianale: 5 euro.

Tazza di Natale in porcellana: 8 euro.

È già possibile prenotare i prodotti scelti. La consegna sarà concordata una volta arrivata la merce. Per informazioni è possibile contattare la Sezione AISM di Roma al numero 06 4743355. La sede si trova in via Cavour 181/A, a Roma. L’associazione è presente anche su Facebook con la pagina “AISM – Sezione di Roma” e su Instagram con il profilo “aism_roma”. Come precisato nell’appello, tutto il ricavato sarà devoluto ad AISM tramite bonifico. Un modo per accompagnare i regali e le tradizioni delle feste con un contributo all’impegno dell’associazione per un mondo libero dalla sclerosi multipla.