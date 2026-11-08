Grande partecipazione alla pizzata organizzata dall’associazione presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca. Un’occasione per rafforzare lo spirito di gruppo, fare il punto sulle prossime iniziative e presentare il libro “Mimì – La mia Fiat 500 L del 1969”.

Volanti Storici Ladispoli, una serata di amicizia e convivialità nel segno della passione per le auto d’epoca –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Una serata all’insegna dell’amicizia, della condivisione e della passione per le automobili storiche. Venerdì 6 novembre, presso la pizzeria Grecos di Ladispoli, si è svolto un nuovo appuntamento conviviale promosso dall’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, che ha riunito soci, amici e appassionati delle quattro ruote d’epoca in un clima di grande entusiasmo e partecipazione.

Un incontro che è andato ben oltre il semplice piacere di ritrovarsi a tavola, trasformandosi in un’importante occasione di aggregazione e confronto, a testimonianza della vitalità di una realtà associativa che continua a consolidare la propria presenza sul territorio.

Tra una pizza, un brindisi e tanti racconti legati alle automobili del passato, i partecipanti hanno condiviso esperienze, ricordi e nuove prospettive, confermando quanto la passione per i veicoli storici possa rappresentare un autentico elemento di unione tra persone di generazioni differenti.

La serata si inserisce infatti nel percorso di crescita dei Volanti Storici Ladispoli, un’associazione che, attraverso incontri, raduni e iniziative, punta a valorizzare non soltanto il patrimonio automobilistico d’epoca, ma anche quei valori di amicizia, solidarietà e partecipazione che costituiscono il cuore della vita associativa.

Non soltanto motori, dunque, ma soprattutto persone. È proprio questa la filosofia che accompagna il gruppo, capace di trasformare una passione comune in un’occasione per costruire relazioni, condividere esperienze e promuovere iniziative rivolte alla comunità.

Durante l’incontro è stato inoltre possibile fare il punto sulle attività dell’associazione e guardare ai prossimi appuntamenti in programma. Tra questi, particolare attenzione è stata riservata alla tradizionale cena di Natale e alla consegna di doni in beneficenza, due iniziative che testimoniano la volontà dei Volanti Storici Ladispoli di affiancare alla passione automobilistica un concreto impegno sociale.

Un momento dedicato alla cultura e ai ricordi: presentato il libro di Fabio Ricca

Ad arricchire ulteriormente la serata è stato un breve momento culturale dedicato alla presentazione del volume Mimì – La mia Fiat 500 L del 1969, scritto da Fabio Ricca e pubblicato attraverso la piattaforma Amazon Kindle Direct Publishing.

Un’opera che racconta il legame speciale tra l’autore e la sua storica Fiat 500 L del 1969, trasformando la storia di un’automobile in un viaggio attraverso ricordi, emozioni, amicizie ed esperienze personali.

La pubblicazione è stata curata dal giornalista Marco Di Marzio, che ha accompagnato il racconto con una prefazione e una postfazione, contribuendo a dare forma editoriale a una testimonianza autentica di passione automobilistica.

La breve presentazione, inserita spontaneamente nel clima conviviale della serata, ha rappresentato un ulteriore momento di condivisione, dimostrando come dietro ogni automobile storica si nascondano storie personali, affetti e ricordi che meritano di essere raccontati e tramandati.

Le parole di Fabio Ricca e i prossimi appuntamenti

A esprimere soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stato Fabio Ricca, che ha voluto sottolineare il valore umano dell’incontro e anticipare i prossimi impegni dell’associazione.

«Tra una pizza e due risate, ci siamo goduti il piacere di stare insieme e di raccontarci le ultime avventure con le nostre auto d’epoca. E ci aspettano a breve già due appuntamenti a cui teniamo molto: la cena di Natale e la consegna dei doni in beneficenza», ha dichiarato Ricca, invitando tutti a continuare a seguire le attività dei Volanti Storici Ladispoli.

Un entusiasmo che trova conferma anche nel percorso compiuto dall’associazione, protagonista nel corso del 2026 di numerosi appuntamenti, tra cui il raduno di Fabrica di Roma, la partecipazione alla Festa del Sacro Cuore e le manifestazioni automobilistiche estive. Un’attività che ha contribuito a rafforzare il legame con il territorio e ad ampliare la rete degli appassionati.

La pizzata del 6 novembre rappresenta così un’altra tappa significativa di questo cammino, dimostrando che la forza di un’associazione non si misura soltanto attraverso il successo delle manifestazioni pubbliche, ma anche nella capacità di mantenere vivi i rapporti umani e coltivare il senso di appartenenza.

Perché i Volanti Storici Ladispoli non sono soltanto un gruppo di appassionati di automobili d’epoca, ma una comunità che continua a crescere, dove ogni incontro diventa un nuovo ricordo e ogni amicizia un motivo in più per proseguire il viaggio insieme.