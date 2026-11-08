Alla Libreria Scritti e Manoscritti, un viaggio attraverso novant’anni di cinema, storia e trasformazioni sociali, dal 1936 al 2026. Il dialogo con Claudio Siniscalchi e Francesca Di Girolamo ha ripercorso il legame tra la settima arte, l’evoluzione della città e la memoria collettiva.

Ladispoli, presentata la nuova edizione del libro “Ladispoli e i luoghi del cinema” di Crescenzo Paliotta –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Novant’anni di cinema, ma soprattutto novant’anni di storia, società, trasformazioni e memoria collettiva. Perché raccontare i film girati a Ladispoli significa anche raccontare una città che cambia, le generazioni che l’hanno vissuta, i luoghi che hanno attraversato il tempo e le immagini che continuano a custodirne l’identità.

È questo il significato più profondo emerso sabato 7 novembre, presso la Libreria Scritti e Manoscritti di via Ancona 180, in occasione della presentazione della nuova edizione del volume “Ladispoli e i luoghi del cinema. Un viaggio immaginario tra il 1936 e il 2026”, opera di Crescenzo Paliotta, pubblicata da AltrEdizioni Casa Editrice.

Un appuntamento culturale che ha saputo andare oltre la tradizionale presentazione letteraria, trasformandosi in un percorso di riflessione sulla storia cinematografica del territorio e, contemporaneamente, sull’evoluzione della società italiana.

A dialogare con l’autore sono stati Claudio Siniscalchi e Francesca Di Girolamo, protagonisti di un confronto che ha accompagnato i presenti attraverso vicende, personaggi, ambientazioni e cambiamenti culturali, offrendo differenti chiavi di lettura del rapporto tra Ladispoli e la settima arte.

Presente all’incontro anche Carmen Petrocelli, editrice di AltrEdizioni Casa Editrice, che ha pubblicato la nuova edizione del volume di Crescenzo Paliotta. La sua partecipazione ha arricchito un appuntamento culturale dedicato alla valorizzazione della memoria storica, cinematografica e sociale di Ladispoli.

Una nuova edizione arricchita di film e immagini storiche a colori

La nuova edizione del volume presenta due importanti novità che arricchiscono ulteriormente il lavoro di ricerca di Crescenzo Paliotta.

La prima riguarda l’inserimento di nuovi film, non presenti nella precedente edizione, che ampliano il percorso cinematografico ricostruito dall’autore, offrendo ulteriori testimonianze del rapporto tra Ladispoli e la settima arte.

La seconda novità è rappresentata dalla colorazione di alcune fotografie storiche dei set cinematografici, originariamente in bianco e nero, una scelta che restituisce nuova vivacità alle immagini e permette al lettore di osservare con uno sguardo differente luoghi, ambientazioni e momenti delle lavorazioni cinematografiche.

Due elementi che contribuiscono a rendere questa nuova pubblicazione non una semplice ristampa, ma un’opera aggiornata e arricchita, capace di coniugare il rigore della ricerca storica con una maggiore forza evocativa delle immagini.

Un percorso che attraversa novant’anni di cinema, dal 1936 al 2026, confermando il valore del volume come strumento di conoscenza e valorizzazione della memoria cinematografica e sociale di Ladispoli.

Dal cinema alla società: Ladispoli raccontata attraverso le immagini

Il valore dell’incontro è emerso soprattutto nella capacità di intrecciare il racconto cinematografico con una lettura più ampia della storia cittadina.

Non soltanto registi, attori, produzioni e location, dunque, ma anche il modo in cui il cinema ha interpretato e accompagnato i grandi cambiamenti del Novecento, diventando testimone delle trasformazioni economiche, culturali e sociali dell’Italia.

Dalle prime esperienze cinematografiche di Roberto Rossellini al Neorealismo, dalla stagione del grande cinema italiano agli anni del boom economico, fino alle produzioni più recenti, il percorso proposto dal libro restituisce l’immagine di una Ladispoli che, pur mantenendo la propria identità, ha progressivamente modificato il suo volto.

Le spiagge, le campagne, il Castello di Palo, Torre Flavia, la via Aurelia e gli altri luoghi del territorio diventano così qualcosa di più di semplici ambientazioni cinematografiche: rappresentano testimonianze visive di epoche differenti, capaci di raccontare come vivevano le persone, come si trasformavano le città e come cambiava lo sguardo della società.

È proprio in questa prospettiva che il dialogo tra Paliotta, Siniscalchi e Di Girolamo ha assunto un significato particolarmente interessante, spostando l’attenzione dalla semplice ricostruzione dei film alla comprensione del contesto storico e umano nel quale quelle opere sono nate.

Rossellini, De Sica, Risi e i grandi protagonisti della settima arte

Il volume attraversa alcune delle stagioni più importanti della cinematografia italiana e internazionale.

Tra i protagonisti di questo lungo percorso figurano Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Alessandro Blasetti, Mario Soldati, Pietro Germi, Mario Monicelli, Dino Risi e John Huston, nomi che hanno segnato profondamente la storia del cinema e che, in epoche differenti, hanno intrecciato il proprio lavoro con il territorio.

Un itinerario che richiama opere come “Umberto D.”, “Altri tempi”, “Il sole negli occhi”, “L’uomo di paglia”, “La grande guerra”, “Il sorpasso” e “La Bibbia”.

Film differenti per linguaggio, ambientazione e contenuti, ma accomunati dalla presenza di un territorio che ha offerto scenari e suggestioni a generazioni di cineasti.

Particolarmente significativo è il legame con Roberto Rossellini, la cui storia personale e artistica si intreccia con Ladispoli e con il paesaggio di Palo, fino a richiamare una delle stagioni decisive del cinema italiano: quella del Neorealismo.

Ma il percorso permette anche di riflettere su come opere quali “Umberto D.” e “Il sorpasso” abbiano raccontato due Italie profondamente diverse: quella delle difficoltà del dopoguerra e quella della modernizzazione, dei consumi e delle nuove aspirazioni sociali.

Due epoche, due modi di vivere e due differenti rappresentazioni dell’esistenza, che il cinema ha contribuito a consegnare alla memoria collettiva.

Una città che cambia, una memoria che rimane

Uno degli aspetti più suggestivi della presentazione è stato proprio il rapporto tra il cinema e la trasformazione dei luoghi.

Le immagini cinematografiche diventano documenti storici, capaci di restituire scorci di una Ladispoli che oggi appare profondamente cambiata.

Strade, edifici, paesaggi e ambientazioni raccontano non soltanto la storia delle produzioni, ma anche quella delle persone che hanno abitato e attraversato questi spazi.

Il cinema, in questa prospettiva, non rappresenta soltanto una forma di intrattenimento o un’espressione artistica, ma diventa uno strumento attraverso il quale osservare l’evoluzione della società, dei comportamenti e delle sensibilità collettive.

Cambia il modo di vivere la città, cambia il rapporto con il territorio, cambiano le abitudini e persino il modo di guardare e interpretare le immagini.

E proprio questa dimensione sociologica ha contribuito a dare ulteriore profondità all’incontro, mostrando come la ricerca di Crescenzo Paliotta possa essere letta anche come un contributo alla conoscenza della storia sociale di Ladispoli.

Il passaggio dalla società prevalentemente rurale alla modernizzazione, il mutamento dei costumi, l’evoluzione dei rapporti umani e il cambiamento del linguaggio cinematografico costituiscono elementi di un racconto nel quale la storia locale si intreccia con quella nazionale.

Ladispoli diventa così non soltanto un luogo nel quale sono stati girati film, ma anche uno specchio attraverso il quale osservare novant’anni di trasformazioni della società italiana.

Un incontro partecipato nel segno della cultura

La cornice della Libreria Scritti e Manoscritti ha contribuito a rendere l’appuntamento particolarmente raccolto e coinvolgente.

La partecipazione del pubblico, l’attenzione riservata agli interventi e il clima di interesse che ha accompagnato la presentazione hanno confermato il valore di iniziative capaci di mettere in relazione la ricerca storica, la divulgazione culturale e la memoria cittadina.

La formula del dialogo ha permesso di sviluppare una narrazione dinamica, nella quale le riflessioni di Claudio Siniscalchi e Francesca Di Girolamo hanno accompagnato il racconto dell’autore, offrendo ulteriori spunti per comprendere il valore culturale e sociale delle vicende ricostruite nel volume.

Al centro dell’incontro è rimasto il lavoro di Crescenzo Paliotta, medico, già sindaco di Ladispoli e da anni impegnato nella ricostruzione e nella valorizzazione della storia locale.

Un’attività di ricerca che, attraverso documenti, testimonianze, fotografie e ricordi, contribuisce a conservare un patrimonio destinato altrimenti a disperdersi con il trascorrere delle generazioni.

La nuova edizione di “Ladispoli e i luoghi del cinema” conferma dunque il valore di un’opera che non si limita a catalogare produzioni cinematografiche, ma invita a guardare il territorio con occhi differenti, riconoscendo nelle immagini del passato le radici della città contemporanea.

Novant’anni di cinema, una storia che continua

La serata si è conclusa positivamente, lasciando soprattutto la consapevolezza che il rapporto tra Ladispoli e il cinema costituisce un patrimonio culturale meritevole di essere conosciuto, custodito e valorizzato.

Un patrimonio che potrebbe trovare ulteriori occasioni di approfondimento attraverso la riscoperta delle location, la raccolta delle testimonianze dei cittadini e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Perché il cinema non conserva soltanto ciò che è stato ripreso da una macchina da presa. Conserva atmosfere, comportamenti, paesaggi, volti e frammenti di vita che, insieme, contribuiscono a raccontare la storia di una comunità.

Ed è forse questo il messaggio più significativo emerso dalla presentazione del volume di Crescenzo Paliotta: Ladispoli non è stata soltanto uno scenario del grande cinema, ma una città che, attraverso il cinema, ha visto raccontare anche una parte della propria storia.

Una storia lunga novant’anni, nella quale ogni luogo può custodire un ricordo, ogni immagine può restituire un’emozione e ogni film può diventare una finestra aperta sul passato.

Perché, in fondo, raccontare il cinema di Ladispoli significa raccontare Ladispoli stessa.