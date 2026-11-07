Gubetti: “Oltre a svolgere il suo lavoro con passione, Roberto ha fatto qualcosa di prezioso e tutt’altro che scontato”

Cerveteri, il Vicecomandante Tortolini festeggia pensione e compleanno –

“Dopo più di 40 anni di onorato servizio, lavoro e dedizione, ci saluta il Vicecomandante della Polizia Locale Roberto Tortolini, che oltre a raggiungere la meritata pensione festeggia anche il suo compleanno!”

È il saluto della Sindaca Elena Gubetti allo stimato ufficiale della Polizia Locale di Cerveteri.

“​Conosco Roberto oramai da molti anni – dice la Sindaca –. Roberto c’è sempre stato, anche in questi ultimi giorni: la scorsa mattina, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, come sempre era presente per guidare il corteo istituzionale”.

“​In tutti questi anni – prosegue Gubetti –, oltre a svolgere il suo lavoro con passione, Roberto ha fatto qualcosa di prezioso e tutt’altro che scontato: ha preso per mano i giovani agenti entrati nel nostro Corpo, facendo da guida e mentore.

Ha trasmesso loro non solo il mestiere e la competenza, ma un vero e proprio metodo, il senso del dovere e l’amore per questa divisa.

Di questo noi gli siamo immensamente riconoscenti, perché dedicarsi con tanta cura alla crescita delle nuove generazioni è un dono raro e un atto d’amore profondo per la nostra città”.

Gubetti riporta che il Vicecomandante Tortolini vuole occuparsi ora solo di due cose: “la cura della terra e poi quella che ama più di tutte, ovvero fare il nonno”.

Poi i ringraziamenti ufficiali a nome di tutta l’Amministrazione e della città intera per il servizio offerto a Cerveteri in tutti questi anni.

Anche il vicesindaco Riccardo Ferri ha voluto salutare Tortolini: “Il lavoro svolto in questi anni è stato encomiabile. La sua professionalità e disponibilità sono state un riferimento in tanti anni di servizio, soprattutto durante la nostra Amministrazione”.

L’operato di Tortolini è stato molto apprezzato anche dall’opposizione: il consigliere Gianluca Paolacci ci ha tenuto ha far sapere che “la figura del Vicecomandante Tortolini è stata un riferimento importante in questi anni. Sono felice per il traguardo che ha raggiunto e gli faccio i miei più sentiti auguri”.