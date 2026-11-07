​Appuntamento per martedì 10 novembre alle ore 15:30 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone. Incontro promosso dal Gruppo Auser di Cerveteri e dalla Presidente Cinzia Palloni

Difendiamoci dai raggiri: l’incontro con la Polizia di Stato per la sicurezza dei cittadini –

“Tramite SMS, via telefono, e-mail, sul web e purtroppo, molto spesso, direttamente alla porta di casa o in strada. Sono sempre di più le truffe che le cronache di ogni giorno ci consegnano.

Truffe alle quali tutti possono credere, anche se spesso ad avere la peggio e a essere le vittime più colpite sono le persone della terza età, gli anziani.

Per questo, martedì 10 novembre alle ore 15:30, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, ci sarà un incontro molto importante, promosso dal Commissariato Distaccato di Polizia di Stato di Ladispoli insieme all’Auser, per fornire tanti piccoli e utili consigli su come sventare frodi e raggiri. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue: “In particolar modo in questo periodo, con l’arrivo delle festività natalizie, malfattori e malintenzionati penseranno di trovare terreno fertile e proveranno ad agire.

Dobbiamo cercare di arrivare tutti preparati e accorti: sarà un pomeriggio utile davvero a tutti. Ringrazio con l’occasione il Commissariato Distaccato della Polizia di Stato, la Dirigente, la Dottoressa Anna Sbardella, e tutto il personale per aver dato disponibilità a prendere parte a questo incontro organizzato dall’Auser, sezione di Cerveteri, e dalla Presidente Cinzia Palloni, alla quale rivolgo i miei personali complimenti per il grande impegno civico che sempre dedica alla città”.

“L’incontro del Granarone è aperto a tutti – conclude il Sindaco Gubetti – ed invito i cittadini a passare parola tra i propri conoscenti e contatti sull’importanza di questa iniziativa.

L’occasione, infine, mi è gradita per rivolgere a tutto il Commissariato Distaccato di Polizia di Stato di Ladispoli il mio più sincero ringraziamento per il lavoro, il supporto e la presenza istituzionale che sempre garantiscono all’Amministrazione comunale, per dare sicurezza e legalità al territorio”.