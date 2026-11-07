Gubetti: “Anche il cielo piangeva per accompagnarti nel tuo ultimo viaggio Jacopo!”

Cerveteri si stringe per l’ultimo saluto a Jacopo –

“Anche il cielo piangeva per accompagnarti nel tuo ultimo viaggio Jacopo!”

Lo scriveva ieri sui social la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti per l’ultimo saluto a Jacopo, nipote del vicesindaco Riccardo Ferri, scomparso alcuni giorni fa.

Gubetti descrive le tantissime persone che erano presenti a Ceri per dire addio al ragazzo, sotto la pioggia: “Un fiume e un’onda interminabile di persone, ragazze e ragazzi di ogni età, un vero e proprio muro di amici si è stretto intorno a te per dirti addio”, scrive.

“Non capiremo mai perché hai voluto andar via – scrive la Sindaca –, ma eravamo tutti lì, una marea di persone a dirti che ti vogliamo bene!

La nostra comunità ha dimostrato ancora una volta di saper essere unita e di sapersi stringere intorno al grande dolore che sta vivendo la tua famiglia.

Vi siamo vicini con tutto il cuore.

Ciao, buon viaggio Jacopo”.