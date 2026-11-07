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Cerveteri: scontro col Pianoscarano, pari in classifica

7 Novembre 2026





Ranieri: “Più concreti in avanti, offriamo un bel gioco ma serve più testa davanti alla porta”

Cerveteri: scontro col Pianoscarano, pari in classifica –

Cerveteri domenica sul campo del Pianoscarano, contro la pari classifica.

Secondo posto per entrambe, si annuncia una gara scoppiettante.

“È una gara molto delicata, loro sono una buona formazione: vogliamo dare continuità a questo momento, anche perchè domenica scorsa meritavamo d vincere”, dice mister Ranieri.

“Abbiamo ripreso una partita difficile – prosegue Ranieri –, salendo in cattedra, ma sprecando delle occasioni impensabili.

Ecco, che sul campo di Pianoscarano non possiamo gettare alle ortiche quello che riusciamo a produrre in fase offensiva.

Chiedo massimo impegno, questa squadra esprime un bel calcio, con un atteggiamento da leader, ma deve essere più concreta”, ha concluso Ranieri.