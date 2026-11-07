Sostituisce le precedenti in attesa del nuovo regolamento: specificata la gestione dei cassoni carrellati, l’accesso all’area ecologica, conferimento del verde, l’uso dei sacchetti, multe e pene per l’abbandono dei rifiuti

Santa Marinella, emessa una nuova ordinanza sulla gestione rifiuti –

“Questa mattina, in sintonia con la consigliera delegata all’igiene pubblica Paola Rocchi, il responsabile del settore e il Dec, ho firmato un’ordinanza che riorganizza in un unico testo coordinato la disciplina sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, per contrastare con fermezza i fenomeni di abbandono, tutelare la salute pubblica e il decoro cittadino”, annuncia il sindaco di Santa Marinella Alessio Manuelli.

In attesa della modifica del Regolamento sui rifiuti che richiede tempi più lunghi, l’ordinanza sindacale n.42, pubblicata oggi sull’ albo pretorio del Comune, recepisce le recenti normative nazionali e sostituisce integrando le precedenti disposizioni, fornendo linee guida chiare per tutte le utenze singole, condominiali e non domestiche.

Nel documento è stabilita l’esposizione dei cassoni carrellati, che devono essere custoditi all’interno delle aree private recintate.

È vietata la permanenza fissa su suolo pubblico, marciapiedi o ingressi.

L’esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente dalle ore 21:00 del giorno precedente alle 6:00 del giorno di raccolta.

È vietato l’utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per la raccolta porta a porta, che permettano agli operatori e alla Polizia Locale di verificare la corretta differenziazione dei rifiuti.

L’accesso all’Isola Ecologica di Via Perseo è riservato ai residenti iscritti al ruolo TARI, alle utenze non domestiche attive ed è subordinato all’esibizione del documento d’identità o della tessera sanitaria.

Viene mantenuta la differenziazione degli orari di apertura tra la stagione invernale e quella estiva, con aperture pomeridiane e domenicali previste nei mesi estivi

Per quel che riguarda il conferimento del verde, sfalci e potature, i cittadini privati possono conferire gratuitamente i residui di giardinaggio presso l’Ecocentro comunale o usufruire dei punti di raccolta mobile tramite cassone scarrabile, attivi il sabato a Santa Severa in Piazza di Gregorio e il giovedì a Santa Marinella in via Delle Colonie, previa attestazione del pagamento del relativo contributo. È vietato il conferimento verde tramite furgoni.

I cestini posizionati sulle spiagge, sul lungomare e nelle vie cittadine sono destinati unicamente ai piccoli rifiuti occasionali dei passanti. È severamente vietato gettarvi rifiuti domestici o commerciali.

​L’ordinanza firmata dal Sindaco prevede un quadro sanzionatorio dettagliato per le inosservanze, riassunto come segue:

Da € 50 a € 300 per mancata custodia o scorretta esposizione dei carrellati.

Da € 25 a € 500 per violazioni relative ai sacchi non conformi o all’accesso scorretto all’Isola Ecologica.

Da € 25 a € 300 per il conferimento improprio nei cestini pubblici o per il conferimento irregolare del verde.

​In merito agli abbandoni di rifiuti, l’Amministrazione applica le severe normative del D.Lgs. 152/2006.

Per i privati sono previste ammende da € 1.500 a € 18.000 (con raddoppio per ingombranti e sospensione della patente fino a 4 mesi per chi usa veicoli). Per imprese ed enti nell’esercizio della propria attività è previsto l’arresto fino 2 anni o ammenda fino a 27 mila euro, mentre in caso di abbandono in siti pericolosi la condotta costituisce reato punibile con l’arresto e la reclusione fino a 5 anni e mezzo.

Per la Consigliera delegata all’Igiene Pubblica, Paola Rocchi, il provvedimento è uno strumento importante per snellire e rendere più efficiente il servizio di igiene urbana sul nostro territorio: “L’integrazione e il chiarimento delle regole operative consentiranno agli operatori di lavorare meglio e a tutti noi cittadini di usufruire di spazi pubblici più puliti e protetti – afferma -. La collaborazione di ciascuno è l’elemento chiave per garantire la tutela dell’ambiente e della salute collettiva. Per questo stiamo programmando degli incontri nei quartieri, per un confronto con i cittadini”.

Sempre nell’ottica della partecipazione e della sensibilizzazione, il Comune ha poi inviato la propria adesione alla Settimana Europea della Riduzione dei rifiuti edizione 2026, che vedrà iniziative coinvolgenti per i cittadini. ​

​“Santa Marinella accoglie ogni anno tantissimi visitatori ed è dovere di tutti, residenti, villeggianti e attività commerciali, custodire adeguatamente i propri contenitori, differenziare correttamente ed evitare l’abbandono indiscriminato di sfalci e rifiuti. I controlli della Polizia Locale e degli organi preposti saranno rigidi. Decoro e ambiente sono priorità non negoziabili per questa Amministrazione”, conclude il sindaco Manuelli.