Ladispoli, giovedì 20 luglio al Columbia HALLOWEEN AL MARE

“Che successo ieri per l’inaugurazione del 6° anno di NATI PER LEGGERE… AL MARE, organizzato dalla biblioteca comunale di Ladispoli! Tanti bambini, affezionati amici e nuovi piccoli futuri lettori, hanno riempito la “piazzetta” del Columbia Beach per ascoltare storie sulle emozioni dispettose! Loredana e Maria Pia hanno letto racconti sulla rabbia , la tristezza , la gioia e la paura …attraverso le parole dei libri anche le emozioni più distanti sono diventate nostre “amiche” e abbiamo capito come gestirle.

Per il prossimo appuntamento, giovedì 20 luglio alle ore 10:00, festeggeremo insieme una ricorrenza non proprio tipica dell’estate… HALLOWEEN AL MARE!: sarà una mattinata popolata di streghe, vampiretti e strani mostri che, accompagnati dalla musica del pianoforte della nostra amica Claudia Simonetti, ci faranno vivere un’atmosfera di brividi e paura!

Siete curiosi?! Non vi resta che partecipare!

Non perdete questa occasione di crescita e arricchimento per voi e i vostri piccoli: il tempo dedicato alla lettura ad alta voce, infatti, è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, ascolto ed un gesto d’amore che avvicina genitori e bambini e pone le basi per diventare futuri lettori.

La partecipazione è libera e gratuita.

Vi aspettiamo tutti i giovedì alle ore 10:00 al Columbia Beach!