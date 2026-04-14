Ladispoli, giovedì 16 si riunisce il consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata programmata in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 16/04/2026 ore 18:30 e in seconda convocazione per il giorno 16/04/2026 ore 19:00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone, la seduta della massima assise civica di Ladispoli
All’ordine del giorno:
- RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI LADISPOLI (RM) E MANZIANA (RM)
- ELEZIONE COMPONENTE SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE A SEGUITO DI SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
- MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.72 DEL 18/12/2017 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.57 DEL 22/10/2018 E N.2 DEL 26/01/2023. APPROVAZIONE
- PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO L.R. 22/1997 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI UN’AREA INTERNA AL PERIMETRO URBANO TRA VIA LATINA ANGOLO VIA BENEVENTO, E COMPRENSORIO PIAZZALE NAZARIO SAURO – GIARDINO “PIETRO CONTE”, PRESENTATO DALLA SOC. PIEFFE IMMOBILIARE S.R.L. CONTRODEDUZIONI AI CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LAZIO IN SEDE DI APPROVAZIONE.
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI DI GARA
- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARCHEGGI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE FLAVIA SERVIZI S.R.L.
- APPROVAZIONE: A) “RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX ART 14 COMMA 3 D.LGS. N. 201/2022)”; B) SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
- RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 13/02/2026 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4-5 DEL TUEL 267/2000 E DEL D. LGS. 118/2011 AVENTE AD OGGETTO ” I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 “.
- RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 06/03/2026 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4-5 DEL TUEL 267/2000 E DEL D. LGS. 118/2011 AVENTE AD OGGETTO “II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 “.