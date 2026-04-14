– Si è svolto nella giornata odierna un importante incontro politico tra le delegazioni cittadine dell’UDC e della Lega, volto a tracciare le linee guida per la coalizione di

centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 2027. Il Coordinatore Cittadino dell’UDC, Luigi Mataloni, accompagnato dai membri del Coordinamento Maria Antonia Caredda e Roberto Carnevale, ha incontrato il Coordinatore della Lega di Ladispoli, Luca Quintavalle. Il vertice, svoltosi in un clima di proficua collaborazione, ha permesso di avviare un’analisi dettagliata sui punti di convergenza relativi allo sviluppo del territorio e alle future alleanze.

L’incontro segue il precedente confronto avvenuto con il coordinatore di Forza Italia, Fabio Capuani, confermando il ruolo centrale dell’UDC nel processo di riorganizzazione dell’area moderata e di governo della città.

Ladispoli 2027, l’UDC incontra la Lega. Mataloni: «Costruiamo un ponte per unire il centrodestra su basi programmatiche solide»

Le dichiarazioni «L’incontro con la Lega è stato estremamente positivo», ha dichiarato Luigi Mataloni. «Abbiamo riscontrato una forte sintonia su molti temi cruciali, pur identificando alcuni punti tecnici che affronteremo con pragmatismo nei prossimi tavoli. Per l’UDC è determinante costruire una linea comune che sia la più ampia possibile: il nostro obiettivo prioritario è creare un ponte politico che unisca stabilmente tutto il centrodestra, garantendo a Ladispoli una guida autorevole e coesa per il post-Grando».

Verso un tavolo di “Larghe Vedute” L’UDC ha ribadito la volontà di inaugurare una nuova stagione di partecipazione, annunciando l’intenzione di aprire un tavolo di confronto aperto a tutti i protagonisti della politica della città, L’obiettivo è la stesura di un programma elettorale di “ampiamente condiviso” che metta al centro le competenze professionali e le reali necessità dei cittadini, con particolare attenzione alla sanità, il sociale , Turismo, alle infrastrutture e al rilancio economico del litorale.

Con questo vertice Luigi Mataloni Coordinatore UDC di Ladispoli prosegue ufficialmente una fase di incontro e sintesi che vedrà l’UDC impegnata, nelle prossime settimane, in ulteriori appuntamenti con le realtà politiche del territorio.