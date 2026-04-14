Ladispoli, a Torre Flavia la Giornata Mondiale della Terra. Il 18 aprile una grande festa ecologica

Sabato 18 aprile 2026 il Centro Visite Torre Flavia, in via Roma 142 a Ladispoli, ospiterà una giornata dedicata alla Giornata Mondiale della Terra. L’iniziativa, presentata come una “Grande Festa Ecologica”, si rivolge agli amanti dell’area protetta e propone una mattinata di attività tra visite, letture all’aria aperta, iniziative ambientali e momenti informativi.

La manifestazione si aprirà alle 9:30 con l’accoglienza e l’inizio della giornata. Alle 10:00 è in programma l’inaugurazione di una Biblio-cassetta, accompagnata da letture all’aria aperta a cura di Nuova Acropoli. Si proseguirà, alle ore 10:30, con la visita all’area museale di Torre Flavia e con esperienze insieme ai ragazzi del Servizio civile di Città metropolitana di Roma Capitale. Alle 11:00 spazio alle attività in spiaggia e a un “Plastic blitz informativo” fino al Boschetto degli Olmi, a cura di Scuolambiente e G.E.C. Cerveteri. La conclusione della manifestazione è prevista per le 12.00, con un omaggio di gadget della palude.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Ladispoli e Città metropolitana di Roma Capitale. Tra i soggetti coinvolti compaiono anche il Laboratorio sulla Biodiversità, Scuolambiente, il Comitato Salviamo il Paesaggio Difendiamo i Territori del Litorale Roma Nord, il G.E.C. Gruppo Escursionistico Cerveteri, Nuova Acropoli e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Per informazioni è possibile contattare Scuolambiente al numero 327.3163503 oppure all’indirizzo email [email protected].