Il sindaco Grando: “Grazie a Regione Lazio l’amministrazione è riuscita a rendere concreto un intervento storico di salvaguardia del litorale”

Giovedì 12 febbraio, presso l’Aula consiliare di Palazzo Falcone, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto relativo alle opere di difesa della costa, che sarà realizzato grazie a un finanziamento complessivo di 9,5 milioni di euro.

Questo importante risultato è stato possibile grazie alla forte volontà politica dell’Amministrazione comunale e al fondamentale sostegno economico della Regione Lazio, che ha recentemente incrementato il proprio contributo di ulteriori 3,5 milioni di euro.

Ladispoli, giovedì 12 verrà presentato il progetto relativo alle opere di difesa della costa

«L’erosione costiera rappresenta da decenni una delle principali sfide per la città di Ladispoli – dichiara il Sindaco –. Grazie alla stretta collaborazione con la Regione Lazio, e in particolare con gli Assessori Roberta Angelilli e Fabrizio Ghera, che ringrazio, la nostra Amministrazione è riuscita a rendere concreto un intervento storico per la salvaguardia del litorale. Un progetto di cui siamo orgogliosi e che porterà benefici all’intera comunità, con ricadute positive sulla sicurezza, sull’ambiente e sull’economia locale».

“Siamo tenacemente arrivati alla fine di un percorso, iniziato diversi anni fa, che ci ha visti impegnati in un procedimento di grande complessità tecnica ed amministrativa. -Queste le parole del consigliere Filippo Moretti che ha seguito fin dall’inizio questa importante opera pubblica – Una corsa contro il tempo, vista la forte accelerazione dei processi erosivi che si è verificata in questi ultimi anni, e la necessità di far convivere un’opera che protegga la nostra costa con i più stringenti criteri di tutela ambientale. Anche da parte mia un ringraziamento agli Assessori regionali che hanno compreso le nostre necessità e creduto nella nostra capacità di realizzare un’opera pubblica di tale importanza.”

Alla conferenza, oltre al Sindaco Alessandro Grando e al consigliere delegato al progetto Filippo Moretti, parteciperanno la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e l’Assessore regionale Fabrizio Ghera, a testimonianza di un’azione condivisa e coordinata tra le Istituzioni.

Durante l’incontro verranno illustrati nel dettaglio gli elaborati progettuali a cura dei tecnici incaricati.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per conoscere nel dettaglio un progetto atteso da anni, destinato a segnare una svolta nella difesa e nella valorizzazione della costa di Ladispoli.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.