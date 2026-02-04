Anguillara, chiusa la strada provinciale 12/B

A causa di due smottamenti verificatisi lungo la S.P. 12/b Anguillara–Settevene Palo I, la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto tra il km 4+000 e il km 6+823, da oggi 4 febbraio 2026 e fino a cessate esigenze.

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha già attivato gli interventi di messa in sicurezza, che inizieranno domani, con l’obiettivo di ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

L’Amministrazione comunale è in costante contatto con Città Metropolitana e informerà tempestivamente la cittadinanza su ogni aggiornamento.

A darne informazione è il sindaco Pizzigallo.