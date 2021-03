Share Pin 31 Condivisioni

Ladispoli, gatto incastrato sui rami di un pino. Salvato da un volontario

Il delegato Miska Morellli: “Grazie alle guardie zoofile Nogra”

Ladispoli, gatto incastrato sui rami di un pino. Salvato da un volontario

“Questa è la storia di Batuffolo, un tenero gattone di quattro anni, da giorni incastrato sui rami di un pino alto oltre 10 metri”.

Così Morelli Miska delegato alla tutela animali del comune di Ladispoli.

“Quando ieri mi è stata comunicata questa vicenda – aggiunge – facevo fatica a crederci, mi hanno riferito di un gatto che da giorni era bloccato sopra un albero senza la benché minima possibilità di scendere. Con chi deputato ad intervenire assente ingiustificato, i soli volontari sono rimasti in prima linea nel cercare di dare un lieto fine a questa storia. Infatti questo atteso lieto fine è arrivato grazie sempre ad un volontario, Fabio Cannas, che in pochi minuti è salito sull’albero ed ha messo in salvo Batuffolo.

“Non smetterò mai di ripetere – conclude – l’importanza sociale del volontariato che troppo spesso va a colmare quei vuoti lasciati da chi sarebbe preposto ad operare. I supereroi esistono veramente e sono in mezzo a noi. Grazie Fabio e grazie alle guardie zoofile Nogra per l’intervento”.