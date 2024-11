Il fatto è accaduto nei giorni scorsi sul lungomare Marco Polo, a renderlo noto Susanna Tedeschi di Dammi la Zampa. Il Delegato Morelli: “Appena in possesso del referto ufficiale comune di Ladispoli si recherà in caserma dei carabinieri per formulare la denuncia al momento contro ignoti”

Ladispoli, gatto di colonia felina colpito da pistola utilizzata in poligono –

Probabilmente proveniente da una pistola utilizzata in poligono, un colpo secco ha ferito pericolosamente un povero gattino di una colonia felina che ora sta lottando tra la vita e la morte.

Si chiama Miscio, e il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Ladispoli, sul lungomare nord, in via Marco Polo, nei pressi del porticciolo.

Sull’episodio indagano polizia locale e carabinieri con l’ausilio delle guardie zoofile di Fareambiente che si sono attivate per cercare di fare luce su quanto accaduto. Il micetto attualmente è ricoverato in una clinica veterinaria ed è in prognosi riservata. «Miscio ha ancora il proiettile dentro – scrive Susanna Tedeschi, referente di “Dammi la Zampa” – al momento non può essere operato. Chi ha compiuto questo atto vile deve essere individuato al più presto. Sia i cittadini che le istituzioni dovranno essere uniti contro chi commette queste azioni vigliacche. Organizzeremo un corteo per dimostrare che Miscio ha la voce di tante persone, volontari e associazioni».

In queste ore non appena arriverà il referto ufficiale sulle condizioni del gattino – come confermato dal delegato agli Animali di Palazzo Falcone, Miska Morelli – il comune di Ladispoli si recherà in caserma dei carabinieri per formulare la denuncia al momento contro ignoti.