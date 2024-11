Assise unanime nella seduta del 14 novembre. L’atto, certificato anche dal Revisore dei Conti, conferma la solidità del bilancio dell’Ente

Più soldi per le politiche sociali, le Donne e le fasce deboli: il Consiglio comunale di Cerveteri approva le Variazioni al Bilancio previsionale –

“Un Consiglio comunale dedicato alle Politiche Sociali. Sono state infatti approvate all’unanimità le Variazioni al Bilancio Previsionale del Comune di Cerveteri con le quali vengono stanziati 144mila euro di risorse per i progetti legati al Piano di Zona, di cui quest’anno Cerveteri torna ad essere Comune Capofila, 25mila euro per le attività dell’Asilo Nido Comunale, ulteriori 20mila euro per l’Oepac e 72mila euro per il potenziamento del servizio del Centro Antiviolenza. A questi, si aggiungono svariati finanziamenti della Regione Lazio ed una serie di piccoli spostamenti tra un capitolo e un altro volti a fronteggiare alcune necessità da parte dei Servizi e degli uffici. Un bilancio, quello del nostro Ente, che si conferma essere ancora una volta solido e stabile. Il mio ringraziamento, è per l’Assessore alla Programmazione Economica Alessandro Gnazi, per l’attenzione che sempre garantisce in un settore delicato come quello della pianificazione finanziaria e per il Consiglio comunale tutto, che con grande senso di responsabilità ha votato in maniera unanime un atto importante in particolar modo per le fasce più deboli della popolazione”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, a margine della seduta di Consiglio comunale tenutasi ieri, giovedì 14 novembre.

“La variazione evidenzia un’attenzione particolare al settore delle politiche sociali a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, che è un tratto distintivo della nostra Amministrazione, nonché alla manutenzione delle scuole e all’efficienza di servizi come Asilo Nido e Centro Antiviolenza – ha dichiarato il Sindaco Gubetti – si tratta di consistenti finanziamenti da parte della Regione destinati ai progetti di sostegno alle famiglie fragili e ai minori. La delibera approvata ieri all’unanimità dal Consiglio evidenzia il pieno rispetto degli equilibri di bilancio, certificato anche dal parere dei revisori che conferma la solidità del bilancio del nostro ente. In seguito ad un attento monitoraggio, la variazione ha riallineato le previsioni di entrata e di spesa in base alla situazione attuale ed alle esigenze dell’amministrazione”.