Paolacci sulla crisi a Cerveteri: “Siamo ostaggio di una amministrazione che dorme in piedi”

Il consigliere di opposizione: “Chi paga sono i cittadini. Mancano servizi, visioni e progetti per il futuro della città”

“La crisi a Cerveteri, che sembra non trovare una soluzione, sta complicando la salute, già precaria, della città”.

A sottolinearlo è Gianluca Paoacci, consigliere di opposizione, che non vede un futuro roseo per Cerveteri.

“Stanno discutendo tra di loro ormai da mesi, per decidere su come spartirsi gli assessorati. Invece di fare azioni per il bene della città, cominciando a pensare a quale opere poter realizzare, litigano con i coltelli tra i denti perché vogliono che si rispettino i patti presi in campagna elettorale. Nel frattempo – aggiunge Paolacci – la città è in declino, non ha servizi, ha molte criticità, per le quali non si sta lavorando. Non vi è un’opera in agenda, quando i cittadini chiedono a gran voce una struttura per lo sport e per i giovani. Giovani – conclude – che stiamo perdendo, poiché non offrendogli nulla vivono la quotidianità lontano dalla loro città”.