Ladispoli, Garau e Ciarlantini: “Non vogliono ascoltare la città”

Non vogliono ascoltare la città, riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei consiglieri di Governo Civico, Roberto Garau e Daniela Ciarlantini:

Il Sindaco Continua a scappare dal confronto democratico, e disattendono puntualmente gli impegni fintamente assunti precedentemente, pochi giorni fa, finalmente il presidente del Consiglio Comunale si è deciso di convocare la conferenza dei capigruppo, riunione che serve per decidere la data del prossimo consiglio, convinti che fosse finalmente, per decidere la data con all’ordine del giorno” Mozioni e interrogazioni”, come concordato si sarebbe dovuto svolgere, ALMENO una volta al mese, salvo NECESSITÀ. Anche se tardiva, eravamo pronti dopo un mese e mezzo dall’ultimo consiglio ad andare in aula con mozioni e interrogazioni (presentate grazie anche ai suggerimenti dei cittadini)da discutere, sorpresa, il presidente del consiglio con la sua maggioranza, non aveva convocato la riunione per mantenere l’impegno assunto ma per portare in consiglio comunale alcune delibere, che comunque noi andremo a discutere, ma alla mia obiezione in commissione sul non rispetto degli impegni assunti ,di fare( ALMENO )un consiglio comunale una volta al mese per MOZIONI E INTERROGAZIONI hanno fatto la faccia sorpresa (cercando con un,no non era così,!!Forse si ma!!), il loro goffo modo di sfuggire al confronto, è stato ridicolo e anche comico, se ciò non fosse così squallido e poco rispettoso delle istituzioni. È chiaro che dopo avere modificato il regolamento, per ridurre i tempi degli interventi, ora boicottano e non rispettano gli accordi fatti, evitando il confronto pubblico in Consiglio Comunale, in sintesi scappano, questo è quello che sanno fare.