I malviventi hanno sottratto sigarette e gratta e vinci

Ladispoli, furto alla tabaccheria in via Duca degli Abruzzi –

Amara sorpresa questa mattina per la tabaccheria di via Duca degli Abruzzi.

Nella notte i ladri, hanno forzato la saracinesca dell’attività e si sono introdotti nel locale portando via sigarette e gratta e vinci per un valore economico ancora in corso di quantificazione.

Un vero e proprio danno per l’attività commerciale.

Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri della stazione di Ladispoli per cercare di risalire ai malviventi