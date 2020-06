Condividi Pin 76 Condivisioni

Il violento temporale che si è abbattuto sul litorale ha causato ancora ingenti disagi agli stabilimenti balneari di Campo di Mare

Cerveteri, il ristorante del Six invaso dalle onde –

La violenta ondata di maltempo continua a causare danni ingenti agli stabilimenti balneari del territorio.

La mareggiata ha ancora una volta invaso gli stabilimenti di Campo di Mare causando ingenti disagi.

Al Six la mareggiata ha letteralmente invaso la veranda coperta dove in quel momento erano presenti alcune persone per il pranzo.

Già nei giorni scorsi il violento temporale con mareggiata annessa aveva causato disagi alle strutture del litorale romano già colpito da anni di erosione.