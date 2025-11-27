 
EvidenzaLadispoli

Ladispoli, Flavia Servizi assume un Ausiliario del Traffico

27 Novembre 2025

L’Amministrazione informa che la Società FLAVIA SERVIZI s.r.l. ha pubblicato il seguente avviso di selezione pubblica:

📝Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame–colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 risorsa con profilo di Ausiliario del traffico, orario full-time, con inquadramento al parametro 110 del CCNL Autoferrotranvieri”.

📄 L’avviso è già disponibile sul sito istituzionale di Flavia Servizi, consultabile al seguente link:

https://www.flaviaservizi.it/avviso-di-selezione…

Per maggiori informazioni e per prendere visione della documentazione completa, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.