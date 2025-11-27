Premio Letterario “Alsium – Città di Ladispoli”, saranno due i premi speciali della giuria “Laura Calisi – Carattere di Donna”

Gli organizzatori: “Lara nel cuore di tutti noi, non potevamo dimenticarla”

Saranno due, anche quest’anno, i premi speciali della giuria “Lara Calisi – Carattere di Donna”. “Nomi top secret, ma l’emozione è tanta – raccontano gli organizzatori del Premio Letterario Nazionale “Alsium – Città di Ladispoli”. Lara è rimasta nel cuore di tutti noi. Chi l’ha conosciuta, non può averla dimenticata. Speaker radiofonica, ballerina, attrice, un vero animale da palcoscenico, conduttrice di una edizione del nostro premio, non potevamo dimenticarla. Ecco il perché di questo premio speciale che viene conferito a scrittori che si sono particolarmente distinti per tenacia ed impegno, oppure perché hanno combattuto battaglie importanti come quelle che ha fatto la “nostra” Lara e che purtroppo, nel caso di Lara, l’ha vista passare in una altra dimensione.”

L’appuntamento da non mancare è per sabato prossimo, 29 novembre, a partire dalle 15.30 in sala Ruspoli – piazza Santa Maria, Cerveteri.