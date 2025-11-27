Tentativo di Truffa a Cerveteri: finti Carabinieri Cercano di Raggirare un’Anziana

Nelle ultime ore si è verificato un nuovo tentativo di truffa ai danni di una persona anziana residente nella zona di Cerveteri. La vittima è stata contattata telefonicamente da individui che si sono spacciati per appartenenti all’Arma dei Carabinieri della stazione locale.

I truffatori hanno raccontato una falsa storia: sostenevano che fosse avvenuto un furto presso una gioielleria di Cerveteri e che, all’interno di una presunta “lista clienti” della gioielleria, risultasse anche la figlia della signora contattata. Con tono allarmante, chiedevano informazioni su eventuali preziosi presenti in casa e affermavano che sarebbero passati a breve per “controllare” i gioielli.

Fortunatamente, la donna, insospettita dalla richiesta insolita, ha avvisato subito i familiari, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Grazie alla prontezza di spirito e alla reazione tempestiva, la truffa non è andata a segno.