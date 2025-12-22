Ladispoli, festività natalizie: gli auguri del Sindaco Grando e dell’Assessore Frappa alle scuole del territorio –

Il Sindaco e l’Assessore all’Istruzione rivolgono a nome di tutta l’Amministrazione Comunale i più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti gli alunni, alle alunne, ai docenti, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale della scuola.

La chiusura delle scuole per le festività rappresenta un tempo prezioso: un momento di riposo, di serenità e di condivisione, da vivere accanto alle famiglie, riscoprendo il valore dello stare insieme, dell’ascolto e del tempo dedicato agli affetti, ma anche un’occasione per ricaricare le energie e prepararsi con entusiasmo al prossimo pentamestre, con nuovi obiettivi, impegno e fiducia nel futuro.

A tutta la comunità scolastica auguriamo giorni di pace, calore e bellezza, con l’auspicio che il nuovo anno porti crescita, soddisfazioni e nuove opportunità per ciascuno.

Buone Feste a tutti!