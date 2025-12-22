Santa Marinella, gli auguri di Buon Natale dal Circolo di Fratelli d’Italia –

Dal gruppo politico di Fratelli d’Italia – Santa Marinella e Santa Severa riceviamo e pubblichiamo

Ci sono momenti in cui il silenzio non è più un’opzione e l’indifferenza diventa complicità. Per troppi anni Santa Marinella è stata considerata un feudo personale, un territorio da amministrare con la logica del “bastone e della carota”, dove i diritti dei cittadini sono stati trasformati in favori concessi dall’alto.

Noi di Fratelli d’Italia abbiamo deciso di dire basta.

Siamo scesi in campo per restituire a Santa Marinella e Santa Severa quello che è stato tolto loro: la dignità. Ci interessa il futuro. Lo abbiamo dimostrato a livello nazionale con Giorgia Meloni: la coerenza è la nostra bussola. Non tradiamo la parola data.

Come è a tutti noto, Il sistema Tidei è giunto al capolinea.

La loro “esperienza” altro non è che la gestione di un declino che oggi è sotto gli occhi di tutti: strade colabrodo, quartieri abbandonati, tasse al massimo e un dialogo con i cittadini che è diventato un monologo del Palazzo.

Insieme ai nostri alleati, che hanno scelto la libertà, ci stiamo confrontando e stiamo costruendo un’alternativa di popolo, un’alleanza che nasce per sommare idee, valori e soluzioni concrete.

Votare Fratelli d’Italia significa scegliere:

La Sovranità del Cittadino: il Comune deve tornare a essere una casa di vetro, non un ufficio chiuso agli “scomodi”.

La Sicurezza reale: basta zone d’ombra, vogliamo strade illuminate e controllate.

Il Decoro urbano: perché vivere nel bello non è un lusso, ma un diritto di chi paga le tasse.

La Difesa dell’Economia Locale: chi lavora e produce a livello locale non sarà più lasciato solo a combattere contro la burocrazia.

Risorse di tutti, stop alle opere fantasma: Più servizi ai cittadini e meno sprechi la buona amministrazione si vede dai fatti e non dai proclami

Solidarietà in azione: proteggere i fragili per sollevare la comunità.

Non chiediamo un voto di protesta, ma un voto di proposta.

Chiediamo di sostenere chi ha il coraggio di dire la verità. Chiediamo a tutti i cittadini di unirci a noi per ricostruire, dalle fondamenta, la nostra splendida città che merita di tornare a essere la “Perla del Tirreno”.

In questo Natale, il nostro augurio più sincero è di riscoprire il valore profondo della nostra cultura, per guardare al futuro con speranza e determinazione.

Rialzati, Santa Marinella. Insieme, a testa alta