È accaduto all’istituto Ilaria Alpi

Ladispoli, facinoroso si introduce nella scuola e fa a pezzi la bandiera dell’Europa –

Si introduce nella scuola e distrugge la bandiera dell’Europa. Il fatto è accaduto a Ladispoli presso l’Istituto Ilaria Alpi. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, intorno alle ore 14:15 di ieri, al momento dell’uscita delle classi medie, in maniera inosservata un uomo, sembrerebbe di colore, è riuscito ad introdursi nella struttura scolastica, riuscendo a raggiungere la terrazza per poi strappare in mille pezzi la bandiera europea.

Alcuni ragazzi dell’istituto se lo sarebbero trovato di fronte mentre percorreva le scale per raggiungere il tetto dell’istituto: il soggetto interessato è stato descritto come molto alterato e arrabbiato. Del fatto sarebbe stata interessata la caserma locale dell’arma dei Carabinieri.